Tagli di capelli 2017: il taglio di capelli stile folletto e il caschetto, perfetti per l’estate

Tagli di capelli e tendenze primavera/estate 2017: il taglio di capelli da folletto. Arriva l’estate e con essa il desiderio di rinnovare il proprio look. Un particolare tipo di tagli di capelli che sta spopolando è il taglio di capelli stile folletto. Il taglio di capelli a folletto è un taglio di capelli dallo stile deciso, che si realizza in due tempi. I capelli sono dapprima sfilati in lunghezze diverse e imprecise con le forbici, e poi sono rifiniti in modo netto lungo i bordi del viso. Il suo massimo viene raggiunto se ad esso viene abbinato una colorazione di biondo nordico, quasi platino. Risulta essere un taglio di capelli ideale per le donne giovani e attive che sanno osare. Un taglio di capelli pratico, da pettinare con le dita.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: il caschetto.

Tra i tagli di capelli di tendenza per la prossima stagione vi è il caro vecchio caschetto ribattezzato bob, o lob alias long bob. Dichiaratamente poco audaci, sono ri-entrati prepotentemente nella lista delle soluzioni di stile perfette. Prevedibile ma mai banale, il caschetto d’estate è, tra i tagli di capelli, la soluzione perfetta. Confermata sia dalle passerelle che dallo streetstyle.