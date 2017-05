Uomini e Donne: nuovi sviluppi tra Gemma a Marco, la dama incontra l’ex del cavaliere

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Gemma è innamorata del suo Marco. Nuovi sviluppi nella coppia più amata ma anche criticata del trono over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Gemma Galgani e Marco Firpo. I due hanno confessato in puntata di aver trascorso una notte ma molti fan di Uomini e Donne sono convinti che il rapporto fra Gemma e Marco sia una falsa. Lo stesso Giorgio Manetti, ex fidanzato della dama di Torino, ha dichiarato più volte di non credere alla loro storia. Ma Gemma Galgani va per la sua strada e si dichiara innamorata del suo Marco. Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, Gemma ha confessato di non avere più dubbi su Firpo e sulla loro storia, ecco quanto dichiara: “Sono innamoratissima. Io sono una che ama senza mezze misure. Marco è una persona con la quale sono in sintonia”.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Gemma incontra l’ex di Marco.

Gemma ha poi spiegato anche che non crede che l’ex compagna di Marco possa rappresentare una minaccia per loro, anche se i due sono stati paparazzati insieme, ecco quanto rivela Gemma: “Io l’ho incontrata. È la signora che tiene il cane di Marco quando lui è fuori. Questo animale è l’amore della sua vita. Insomma non ci vedo alcuna malizia. Anche perché io sono sempre in buona fede, vedo sempre gli aspetti piacevoli della vita e delle persone. Non sono certo una che fa retro pensieri”.