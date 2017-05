Amici 2017 Ed. 16: stasera, 13 maggio 2017, verrà registrata la semifinale del talent. Tutti gli aggiornamenti ed i nomi dei finalisti. Amici 2017 Ed. 16 sta volgendo al termine: manca davvero poco per l’attesa finale del talent di Maria De Filippi. Secondo alcuni rumors, la finalissima dovrebbe andare in onda sabato 27 maggio 2017, ma non si esclude che la puntata possa slittare ai primi giorni di giugno. Oggi, intanto, verrà registrata la semifinale di Amici 2017 Ed. che andrà in onda sabato 20 maggio 2017, e dalle prime anticipazioni scopriremo quali sono i finalisti di quest’edizione della trasmissione.

Amici 2017 Ed. 16, le anticipazioni sulla semifinale di sabato prossimo, 20 maggio 2017.

Dalle anticipazioni ufficiali della puntata di Amici 2017 Ed. 16 che andrà in onda stasera, sabato 13 maggio 2017, sappiamo che i ragazzi che accedono in finale sono Sebastian e Mike Bird per la squadra Bianca guidata da Emma Marrone e Federica, Riccardo, Andreas per la squadra Blu capitanata da Elisa. Ad uscire, stasera 13 maggio 2017, sarà il giovane cantante Thomas, tra le proteste di tanti che lo volevano in finale per gareggiare alla vittoria. Il cantante della squadra Bianca era uno dei candidati per la vittoria, e la sua uscita è stata un duro colpo per Emma, che si è trovata a prepararea semifinale con solo due allievi in squadra. A breve, intanto, conosceremo tutte le news e le indiscrezioni sulla semifinale di Amici 2017 Ed. 16 che verrà registrata stasera, e vi daremo tutti gli aggiornamenti!