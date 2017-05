Amici 2017 Ed. 16 Semifinale, anticipazioni e news. Le anticipazioni sulla semifinale di Amici 2017 Ed. 16 rivelano che non è ancora certo se la penultima puntata andrà in onda in diretta tv o verrà registrata nei prossimi giorni, forse non oggi ma lunedì 15 maggio, per poi essere trasmessa sabato 20 maggio 2017 su Canale 5. Sembra che le potreste dei fans, Mediaset starebbe valutando di trasmettere la semifinale in diretta.

Si tratta di una puntata importante in cui verranno decretati i finalisti di Amici 2017 Ed.16 e dove probabilmente verrà decretato il vincitore della categoria ballo. Per questo pubblico sta chiedendo di trasmettere la semifinale in diretta. Secondo un altro rumor, che sta facendo strada in queste ore, la nona puntata di Amici 2017 Ed. 16, ossia la semifinale, potrebbe essere registrata il 15 maggio 2017. Vi terremo aggiornati in tempo reale sulle novità e le news sulla finale di Amici 2017 Ed. 16.

Dopo l’eliminazione di Shady, nell’ottavo serale, in cui ci assisteremo all’eliminazione del cantante Thomas dei Bianchi. Alla vigilia della semifinale di Amici 2017 ed. 16, che comunque vedremo sabato 20 maggio 2017, rimarranno in gara Sebastian, Mike Bird per i Bianchi e Federica, Riccardo, Andreas per i Blu. Intanto, secondo le ultime news, la puntata finale di Amici 2017 Ed. 16 dovrebbe andare in onda alla fine di maggio, ossia sabato 27 maggio, in diretta su Canale 5.

