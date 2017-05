Amici 2017 Ed. 17, le rilevazioni di Shady sulla storia d'amore con Mike Bird

Amici 2017 Ed. 16, la storia tra Shady e Mike. Molti fan di Amici 2017 Ed 16 si interrogano su una questione: Shady e Mike stanno insieme? La stessa domanda l’ha posta anche Simona Ventura durante il settimo serale, ed i due ragazzi non hanno confermato ma non hanno nemmeno smentito… Shady, però, alla fine della serata è stata eliminata, e Tgcom le ha chiesto delucidazioni sul rapporto con il cantante… ” «Amore? È nato un bel rapporto, ci siamo trovati molto bene con Mike. Non so neanche come definire il nostro rapporto. Mi piace la sua voce. All’inizio è stato escluso dal gruppo e questa cosa ci ha avvicinati. È partito tutto da lì. Dopo la mia uscita non abbiamo avuto modo di dirci niente, ci siamo abbracciati e ci siamo salutati. Vedremo fuori cosa succederà”.

Amici 2017 Ed. 16, Shady al lavoro per il suo primo album.

Shady, dunque, dopo l’eliminazione ad Amici 2017 Ed. 16, non lascia chiusa la porta dell’amore, ed intanto si concentra sulla sua carriera. La giovane promettente cantante è già al lavoro per il suo primo disco, prodotta dal suo professore ad Amici Boosta, e da poco uscito il suo singolo Come Next to Me. Ecco quanto ha dichiarato: “Mi sarebbe piaciuto farmi conoscere meglio, ma va bene così. Ora sono già al lavoro, uscirà un singolo e in autunno invece arriverà l’album”.