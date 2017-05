Amici 2017 Ed. 17, Maria De Filippi ospite a Verissimo confessa...

Amici 2017 Ed. 16: Maria De Filippi è ospite oggi, sabato 13 maggio 2017, a Verissimo. La conduttrice nel salotto di Silvia Toffanin fa un bilancio di quest’anno coronato da tanti successi televisivi. Maria ha fatto il suo ingresso in studio con un elegante completo pantalone sui toni del rosso e ha parlato in particolare della trasmissione Amici 2017 Ed. 16 che tra poche settimane volgerà al termine.

Amici 2017 Ed. 16, Maria De Filippi torna sul caso Morgan.

Maria De Filippi ha condotto con successo la nuova, avvincente edizione di Amici, 2017 Ed. 16. Un’edizione di successo che ha riscontrato il consenso del pubblico e ha permesso di scoprire nuovi, giovani talenti, e di questo Maria ne è felice. Unico tasto dolente, la questione Morgan. Scelto come coach della squadra Bianca, il cantante ha lasciato la trasmissione dopo un battibecco con il pubblico e con i suoi allievi, ai quali ha promesso un chiarimento mai avvenuto. Morgan è stata una bella sfida, però lì l’ho persa, non l’ho vinta”, ha confessato Maria De Filippi. “Credo che la sua conoscenza e la sua preparazione si siano viste. Le cose poi non sono andate bene per una serie di circostanze. Forse ci voleva più presenza, un po’ più di costanza”.