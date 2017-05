Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 13 maggio 2017: la questione della sanità nelle carceri. Rita Bernardini è tornata a parlare di carceri in occasione della sua visita, avvenuta nei giorni scorsi, all’istituto penitenziario Pagliarelli di Palermo. L’ex deputata ha raccontato della lunga visita al penitenziario, durata per ben 10 ore, e ha presentato ai microfoni di Radio Radicale Donatella Corleo, segretario dell’Associazione Radicali Palermo. La Corleo spiega che la situazione del Pagliarelli di Palermo non è migliorata, le condizioni strutturali sono quelle storiche. “Il Pagliarelli”, spiega, “È una struttura nella quale ci sarebbero delle potenzialità per attività lavorative ma per mancanza di fondi e anche per errori di profgettazione non ci sarà mai la possibilità di metterlo a norma a meno che non si investano tutti i soldi”. Donatella Corleo ha poi parlato della visita effettuata nel carcere insieme a Rita Bernardini: “Siamo stati accompagnati nella visita dal vice comandante, dall’ispettore Di Pietro, dall’educatrice e ci ha raggiunti il comandante: il personale del Pagliarelli si è messo a disposizione. È stata una bella visita di dialogo con il personale del Pagliarelli.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 13 maggio 2017: la prevenzione contro i tumori nel carcere di Civitavecchia.

Donatella Corleo ha parlato dei problemi riguardanti la sanità all’interno del carcere di Palermo: “Non è cambiato molto per l’area sanitaria, che continua ad essere un disastro. Ci sono casi psichiatrici notevoli e non solo: ci sono anche detenuti con diabete, malattie croniche, cancri”. Proprio per quanto riguarda la sanità ci sono delle importanti novità: a giugno partirà lo screening oncologico promosso dalla Asl Roma4 per i detenuti della Casa circondariale di Civitavecchia. L’azienda sanitaria informa che gli screening oncologici per la diagnosi precoce dei tumori della mammella, del collo dell’utero e del colon retto verranno effettuati nel mese di giugno. Con questa iniziativa è possibile individuare precocemente l’insorgenza di un tumore, ed in questo modo si aumenta la probabilità di sopravvivenza. Il Garante dei detenuti Dott. Stefano Anastasia si è dichiarato soddisfatto di questya iniziativa e si è augurato che altre Aziende Sanitarie e istituti penitenziari nel Lazio seguano la strada aperta dalla Asl Roma 4.