Anticipazioni Il Segreto e una Vita: le news e le trame delle puntate di prima e seconda serata di domenica 14 maggio 2017 – «Il Segreto e Una vita non vanno in onda!» – Ancora una volta il palinsesto Mediaset fa una modifica che comunque forse non farà dispiacere ai fan delle due soap spagnole più amate dal pubblico televisivo italiano. Le anticipazioni e news de Il Segreto e di Una vita annunciano infatti che la serata di domenica 14 maggio 2017, vedrà la rete ammiraglia del Biscione mandare in onda il film evento ‘Il Miracolo di Fatima’. I vertici Mediaset hanno fatto questa scelta in onore del centesimo anniversario dell’apparizione ai tre pastorelli della Madonna di Fatima.

Anticipazioni Il Segreto e una Vita: le news di domenica 14 maggio 2017 – «Le soap opera lasciano il posto al Miracolo di Fatima!»

Considerato il motivo del rinvio, non è difficile pensare che gli aficionados delle due serie accetteranno di buon grado la sostituzione: dalle soap opera all’opera di Dio! La pellicola che andrà in onda domenica è stata realizzata nel 2017 in Portogallo ed è diretta da Jorge Paixao da Costa. Invece le anticipazioni e news de Il Segreto e di Una vita annunciano che entrambe le soap opera riprenderanno la regolare programmazione a partire dal pomeriggio di lunedì 15 maggio!