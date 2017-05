Anticipazioni Tempesta d’Amore trame puntate sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 maggio 2017 – «Friedrich si avventa sulle azioni di Adrian…» – Vediamo attraverso le nostre anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, come Adrian – volendo liberarsi delle azioni della società del Fürstenhof acquistate con i proventi di crimini del suo defunto padre – venga intercettato da Friedrich, il quale – quando scopre che Lechner è intenzionato a vendere le sue azioni al miglior acquirente – gli lancia una proposta davvero allettante!

Anticipazioni Tempesta d’Amore trame puntate sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 maggio 2017 – «Il senso di colpa di Nils»

Ma secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, Charlotte, venuta a conoscenza delle intenzioni di Adrian, interviene, con il supporto dei fratelli Konopka. L’intervento tempestivo di Clara evita il peggio: Adrian, riflettendoci su, capisce che vendere le quote dell’hotel a Friedrich è un gravissimo errore! Nils, divorato dai sensi di colpa nei confronti di Charlotte a causa della sua relazione clandestina con Natascha, decide di essere sincero con lei una volta per tutte, ma ad anticiparlo ci pensa proprio la moglie di Michael che rivela alla Saalfeld di aver tentato di sedurre il bel personal trainer con scarsi risultati! Desirée viene a sapere che sua madre presto sarà la first lady del Fürstenhof e questo la fa imbestialire!