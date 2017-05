Amici Ed. 16 2017, le ultime news: la sfida a squadre. Sabato 13 Maggio 2017 andrà in onda l’ottava puntata del talent show si Amici Ed. 16 2017. Durante la gara assisteremo alla sfida delle due squadre: la squadra bianca capitanata da Emma e la squadra blu capitanata da Elisa. La gara partirà in maniera equilibrata, con tre componenti della squadra bianca ( i cantanti Mike Bird e Thomas Bocchimpani e il ballerino Sebastian ), e tre della squadra blu (il ballerino Andreas e i cantanti Riccardo Marcuzzo e Federica Carta). La prima manche della gara verrà vinta dai bianchi e a rischio eliminazione finirà Federica, mentre la seconda manche verrà vinta dai blu e al ballottaggio andrà Thomas.

Amici Ed. 16 2017, le ultime news: a lasciare la scuola è Thomas Bocchimpani.

Giudici e coach chiederanno alla De Filippi di non mandare via nessuno per le due esibizioni da applausi, ma Maria sarà irremovibile, perchè non eliminare nessuno significherà eliminarne due nella puntata successiva. Così professori e i giurati decideranno di salvare Federica. Così Thomas Bocchimpani uscirà dalla scuola di Amici. L’uscita di Thomas determinerà, quindi, i finalisti del talent: Mike Bird e Sebastian (squadra bianca), Federica, Riccardo e Andreas (squadra blu). Tra loro ci sono entrambi i vincitori di questa edizione di Amici, quello assoluto e quello che porta a casa la coppa per la danza.