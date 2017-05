I nuovi tagli di capelli corti e medi per l’estate 2017: impazzano le rasature e bob in tutte le versioni!

Tagli capelli estate 2017. I tagli di capelli corti della primavera estate 2017 vedono in primo piano pixie nelle versioni più disparate. I pixie sia in versione più classica e più femminili e si sposano con visi dolci e delicati. Molto gettonati sono anche i tagli cortissimi, quasi rasati.

I nuovi tagli di capelli estate 2017: impazzano le rasature e bob in tutte le versioni!

Alla serata degli MTV Movie and TV Awards 2017, si è confermata la tendenza tagli capelli dell’estate, che vede in primo piano da un lato i bob in versione allungata, e da un altro i tagli cortissimi, quasi rasati. Cara Delevingne ha sfoggiato un taglio di capelli rasato, biondo platino, mentre Zendaya, ed Allison Williams hanno optato per un bob mosso, con onde un pò retrò per la prima ed in versione long bob con beach waves per la seconda.

Tutte le amanti dei capelli corti possono ritenersi soddisfatte per le numerose tendenze capelli di questa primavera estate 2017. I tagli per le amanti del genere sono infatti molto variegati e soddisfano gli stili ed i mood di tutte le donne, dalle più raffinate e classiche alle più eccentriche. Tra le tendenza capelli primavera estate 2017 il bowl cut, o meglio conosciuto come taglio a scodella.

Tendenze capelli corti 2017: il caschetto è un vero must have.

I tagli capelli corti della primavera 2017 vedono in primo piano, oltre al bowl cut, i classici pixie e gli intramontabili caschetti. I tagli di capelli del 2017 vedono in primo piano corti, cortissimi, ma soprattutto medi, in particolare i caschetti da sfoggiare in tutte le versioni. Bellissima la versione un pò retrò stile anni ’50 scelta da Lily Collins, che ha optato di recente per un caschetto corto con stiling liscissimo e frangia corta.

