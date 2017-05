Riforma pensioni 2017, le ultime news. Le novità ed il punto ad oggi sulla riforma delle pensioni e sulla settimana appena trascorsa, viene fatto da Orietta Armiliato, del gruppo Facebook Comitato Opzione Donna Social, che nel consueto punto del venerdì fa una sintesi degli avvenimenti più significativi della settimana sul piano delle pensioni e della previdenza. Il primo punto è quello sull’incontro tra governo e sindacati, non avvenuto, che avrebbe dovuto segnare la chiusura della fase uno di riforma e l’avvio della fase due: “Carissime, un’altra settimana è trascorsa senza che si sia potuta concludere la cd. Fase1, i decreti attuativi continuano a non essere disponibili e, oltre ad alimentare ansie ed insicurezze nei lavoratori che vorrebbero usufruire dell’Ape, non si procede ad affrontare i temi che fanno parte della seconda fase, così come da verbale di intesa sottoscritto fra Governo e Sindacati lo scorso autunno”.

Pensioni anticipate, opzione donna, lavori di cura, le ultime news ad oggi 13 maggio 2017.

“Sappiamo – aggiunge la Armiliato – che quanto scaturirà dal confronto fra i tecnici, il Governo e le parti sociali vedrà il suo sbocco solo nella prossima Legge di Bilancio ma, incominciare ad avere un’idea di quelli che saranno gli orientamenti e le proposte, sicuramente gioverebbe agli umori di chi sta aspettando che si profili all’orizzonte, che ora appare grigio e velato, uno squarcio di azzurro traducibile in una percorribile strada previdenziale per le donne che sono rimaste orfane della possibilità di accedere ad una misura che possa da un lato riconoscere i lavori di cura, così come previsto dal suddetto accordo, e dall’altro di poter anticipare i tempi di accesso alla quiescenza.

A questo proposito sulla nostra pagina abbiamo lanciato un sondaggio che, tutt’ora aperto e molto partecipato, ha visto il profilarsi di un desiderio che non dovrebbe essere complicatissimo veder realizzato poiché, intelligentemente e tenendo conto della situazione economica in cui versa il nostro Paese le donne, abituate da sempre a gestire e a far quadrare il bilancio familiare, si avvarrebbero di buon grado della formula dell’Ape, ovviamente costruita ad hoc per la platea femminile. Abbiamo ipotizzato due parametri di accesso flessibili che potrebbero essere dati da quote (anni+contributi) o fissi partendo da un’età anagrafica pari a 60 anni, con l’erogazione dell’assegno pensionistico tramite il sistema dell’anticipazione garantita dall’ammontare dell’importo della pensione futura e le donne si sono, per il momento, così espresse: Parere Positivo Voti: 304; Parere Negativo Voti: 39; Indecise Voti: 10.

«Assunto che il nostro Comitato conta 2150 iscritti, anche se non tutti i membri partecipano attivamente, possiamo considerarci soddisfatti della partecipazione. Ovviamente e come sempre, non sono mancati attacchi e polemiche ed anche se questo rientra nei canoni di normalità peculiari ai Social ai quali oramai siamo avvezzi nostro malgrado, quello che dispiace é il rilevare come molte donne continuano a “sbattere le ali” come falene impazzite attorno al “palo della luce”, rappresentato dalla oramai “spenta” misura dell’Opzione Donna. Dovrebbero invece, e lo dico in nome del loro primario interesse, incominciare ad attivarsi per raggiungere il loro desiderio di ritirarsi dal mondo del lavoro, concentrandosi sulle possibilità che si potrebbero concretizzare e che potrebbero risultare anche più vantaggiose di quell’istituto, che fu pensato in tempi storici assolutamente differenti dagli attuali.

Personalmente non mi è piaciuto nemmeno “l’abito da vittima” che un certo numero di donne ha indossato ed indossa per significare il suo stato di disagio a significare, purtroppo, una mal celata o manifesta invidia verso chi, avendo conseguito i parametri di accesso nei tempi e modi che la sperimentazione prevedeva, é riuscita ad usufruirne: credo proprio che non esistano nella considerazione di nessuno, a partire dalle istituzioni, donne di serie A piuttosto che di serie B, come tristemente spesso leggiamo nei commenti ai vari post o articoli pubblicati.

Detto questo, la prossima settimana provvederemo ad inviare una “Lettera Aperta” sia ai membri della Commissione Lavoro sia ai vari tecnici che siedono, incaricati dal Governo, alla cabina di regia in modo da rendere ufficiale e manifesta la posizione delle donne iscritte al Comitato Opzione Donna Social, rispetto alla flessibilità in uscita e al riconoscimento dei lavori di cura».

Pensioni anticipate donne, flessibilità in uscita: le ultime dichiarazioni dell’onorevole Maria Luisa Gnecchi.

All’indomani della festa della mamma, l’onorevole Maria Luisa Gnecchi parla della previdenza femminile, e della necessità che si provveda a valorizzare i lavori di cura: «Sarà bello domenica prossima festeggiare la mamma ma ricordiamoci che le donne sono in credito: le riforme previdenziali ed in particolare la manovra Fornero sono state fatte sulle loro spalle. Per questo è doveroso che l’intento stabilito nel verbale tra le Organizzazioni sindacali e il governo sulla previdenza che ha portato ai miglioramenti in legge di bilancio per il 2017- precisamente: “Valorizzare e tutelare i lavori di cura ai fini previdenziali” – venga trasformato in progetto concreto”.

Lo afferma la capogruppo del Pd nella commissione Lavoro della Camera, Marialuisa Gnecchi, la quale aggiunge: «La commissione Lavoro di Montecitorio ha svolto una indagine sull’impatto di genere della legge Fornero e dei cambiamenti di tutta la scorsa legislatura. L’esito è drammatico per noi donne. Non si pretende di tornare ai 5 anni di differenza uomo-donna per l’accesso alla pensione di vecchiaia, ma sicuramente non è più pensabile “dimenticare” nel computo della pensione i lavori di cura, tutti interamente a nostro carico. Finchè non ci sarà una eguaglianza sostanziale nei carichi di lavoro, non è tollerabile che il doppio, triplo, quadruplo lavoro sia svolto gratis dalle donne! Se il Trentino Alto Adige è la regione con la maggiore natalità non è perché ci amiamo di più ma perché ci sono lavoro e servizi per le mamme», conclude la Gnecchi.