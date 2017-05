Riforma delle pensioni 2017, le ultime novità. La riforma delle pensioni frutto del confronto tra Governo e sindacati sembra avere avuto una battuta d’arresto. Il vertice del 4 maggio è stato completamente dedicato ai decreti d’attuazione dell’Ape sociale e della misura sulle pensioni per i precoci, con l’analisi dei rilievi presentati dal Consiglio di Stato, senza toccare in alcun modo gli argomenti previsti nella cosiddetta seconda fase del confronto. La discussione sulle pensioni dei giovani, la previdenza complementare, la flessibilità, il lavoro di cura e la rivalutazione delle pensioni in essere era stato rimandata al 10 maggio scorso.

Nicola Marongiu, responsabile dell’area previdenza della Cgil, da RadioArticolo1, ha rivelato che “fonti informali del Ministero e del Governo” hanno riferito che il tavolo di confronto con il Governo “è saltato per una questione legata ad un ingorgo istituzionale, dovuto all’approvazione di altre leggi delega che giacciono presso il Ministero del lavoro” e che non è stata ancora fissata un nuovo appuntamento.

Marongiu ha sottolineato, inoltre, che il Governo si è presentato senza proposte all’appuntamento con la seconda fase”. Il problema, per il sindacalista, è che manca la continuità rispetto al verbale di sintesi siglato lo scorso 27 settembre, “manca, sia rispetto all’apertura della seconda fase del confronto e sia rispetto all’attuazione di quanto contenuto all’interno della legge di bilancio”. In riferimento ai ritardi per l’entrata in vigore delle misure sulle pensioni anticipate, ha sottolineato:”Siamo molto preoccupati”.

Pensioni anticipate. Pesano i ritardi per la flessibilità in uscita.

Dagli ultimi dati forniti dall’Inps sulle pensioni, risulta evidente che nel 2017 sia diminuito il numero delle pensioni e che gli assegni pensionistici, in media siano molto bassi. “I dati sulla povertà dei nostri pensionati restano ancora molto preoccupanti”, ha commentato Rita Turati, segretaria regionale dello Spi Cgil”. “In più”, ha aggiunto, ” continua a essere evidente l’insopportabile diseguaglianza fra gli assegni pensionistici degli uomini e quelli delle donne, che in media sono la metà a livello di importo. Questo argomento diventa prioritario nel confronto con il governo sulla previdenza. Noi da sempre chiediamo il riconoscimento del lavoro di cura”.

Per quanto riguarda il calo del numero di pensioni, continua Turati, “esso conferma il colpevole ritardo del governo nella emanazione di norme che introducono flessibilità in uscita come ad esempio l’Ape sociale, che potrebbe sbloccare situazioni problematiche e delicate di lavoratrici e lavoratori prossimi alla pensione”.

Pensioni anticipate ed Ape nel comparto scuola.

L’argomento delle pensioni nel comporto scuola è stato affrontato da Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, per il quale le agevolazioni pensionistiche previste dall’Ape sociale spettanti a chi svolge un lavoro usurante andavano allargate e tutti i livelli d’insegnamento.

In riferimento all’anticipo pensionistico volontario, il sindacalista ha precisato:”Per quanto riguarda l’Ape volontaria, con i lavoratori costretti a restituire anche 400-500 euro per vent’anni in cambio di tre anni e mezzo di anticipo della pensione, continuiamo a mantenere fortissime perplessità. Ricordiamo che stiamo parlando di pensioni già iper-penalizzate dal nuovo modello di calcolo contributivo, introdotto sempre dalla riforma Monti-Fornero”.

Per il sindacalista, inoltre, i tempi per l’entrata in vigore della misura per le pensioni anticipate agevolate sono molto più lunghi di quelli indicati dal Governo:”Lo slittamento non sarà di pochi giorni, come vuol far credere il Governo, ma potrebbe spostare in avanti l’avvio del’Ape Social di non poche settimane”, ha affermato.

Pensione anticipata, precoci ed Opzione donna. Le ultime novità

Il vicepresidente della Commissione lavoro alla Camera, Walter Rizzetto, ha partecipato alla manifestazione organizzata dai precoci l’11 maggio a Roma, davanti a Montecitorio. Rizzetto, commentando la presenza della stampa spagnola alla manifestazione dei precoci, ha così affermato in un post:”Mentre la stampa italiana ci nega il diritto di informazione, comincia a fare breccia nell’Europa troppo burocrate, tecnocrate la reale portata “negativa” della peggior riforma sulle pensioni, che la stessa Prof.ssa Fornero ammette di “aver fallito” obiettivo per colpa dei politici che non vogliono trovare una soluzione, per scelta politica, al grave problema dei precoci, persone che lavoreranno in assoluto per più anni di tutte le generazioni passate e future! Creando di fatto una disoccupazione giovanile oltre il 40% (se i padri da anziani stanno al lavoro i figli non potranno lavorare. Per Rizzetto la soluzione per i lavoratori precoci è quella di Quota 41.

Rizzetto sostiene anche la causa delle proroga di Opzione donna:” Sì a Q41, si a risoluzione definitiva del problema “esodati”, sì alla proroga di Opzione Donna al 2018, sì ad un sistema che tenga conto dei lavori “usuranti”, ha affermato.