Collezione primavera/estate 2017: le ballerine con i lacci dei brand Miu Miu e Aquazzura. In vista della bella stagione le ballerine sono tra le calzature più amate e acquistate da fashionisti e fashion insider: rigorosamente flat (al massimo hanno 2 cm di altezza), si portano alla parisienne con un paio di jeans e una camicia. Le ballerine con i lacci, o ballerine lace up, saranno di grande tendenza per la Primavera/Estate 2017.

Sdoganate da Miu Miu e Aquazzura ormai da un paio di stagioni, le ballerine stringate affollano le nuove collezioni. Splendide, ad esempio, le coloratissime ballerine con i lacci in raso di Repetto, così come le nuove proposte firmate proprio dal brand precursore di questo trend. Miu Miu, infatti, rivisita il modello lace up arricchendolo di piume e glitter, per ballerine all’insegna del glamour.

Collezione primavera/estate 2017: le ballerina con lacci: le proposte degli stilisti.

Le ballerina allacciate alla caviglia sono state proposte dagli stilisti, dalla versione con stringhe sottili fino ad arrivare a sinuosi nastri di raso. Il risultato è una scarpa molto femminile, che evidenzia scollature, assottiglia la caviglia, ed è molto chic sia sotto ai vestiti eleganti come indossate semplicemente con i jeans.