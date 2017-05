Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Desirèe lascia il trono e Luca fa la sua scelta

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Desirèe lascia il trono. Giovedì 11 maggio sono state registrate le nuove puntate del Trono Classico di Uomini e donne con la scelta di Luca. Prima però viene affrontato il caso Desirée che ha lasciato il trono. Si apprende dalle anticipazioni che la puntata è stata piuttosto movimentata sia per la scelta inaspettata di Luca Onestini che per l’abbandono di Desirée. La tronista ha lasciato per quasi tutta la puntata di Uomini e Donne la sua poltrona vuota. Maria De Filippi, per spiegare cosa stava succedendo, ha subito mandato un filmato nel quale viene mostrata la tronista mentre scrive un biglietto a Mariano, Simone e Riccardo per comunicare loro che non avrebbe fatto l’esterna. Con Mattia, invece, è uscita. Dopo la clip la tronista è entrata in studio dove, di fronte ai suoi corteggiatori e al pubblico, ha spiegato che in questi mesi ha provato con tutta se stessa ad innamorarsi di uno di loro, ma non c’è riuscita. Lo stesso vale per Mattia che dopo il loro bacio, Desirée vede solo come un amico. Desirée ringrazia tutti ma Rosa ha qualcosa da dirle, lei non ascolta, saluta i suoi ex corteggiatori e lascia lo studio. Maria De Filippi trova che non avere accettato il confronto con Rosa sia stato uno sbaglio.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Luca sceglie Soleil.

E’ il momento di Luca che per questa occasione speciale si è fatto accompagnare dalla mamma e dal fratello. Si parte dal video con i best moments tra lui e Cecilia, cui segue la loro ultima esterna al mare con la convinzione di lei che la scelta sarà Soleil. Si passa poi proprio al filmato che riguarda la bionda corteggiatrice: i due si sono incontrati in Piazza di Spagna e lei gli ha consegnato una lettera. Soleil non riesce a credere che potrebbero non vedersi più. Giulia invece ha preparato un percorso fotografico per ripercorrere la loro storia. A questo punto le tre candidate escono dallo studio e la prima che viene richiamata è Cecilia: Luca ha solo belle parole per lei, ma non è lei la fortunata. La ragazza gli augura buona fortuna perché ne avrà bisogno. Infine Soleil, con cui ripercorre tutta la storia: dagli inizi in cui lei era molto impostata, le difficoltà a causa di Marco, poi il primo bacio, il secondo, le liti, il dubbio su di lei ecc… Però Luca spiega che fa fatica a stare lontano da lei, anche se tutti gli dicono che è uno sbaglio e: “La mia scelta folle sei tu Soleil!” le dice, e la ragazza lo fa sospirare prima di buttarsi fra le sue braccia.