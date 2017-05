Verissimo ultimissime news sabato 13 maggio 2017 – Maria De Filippi – creatrice di Amici – è l’ospite d’onore della puntata di sabato 13 maggio 2017 – «Le quattro sfide di Maria De Filippi» – Le news e le anticipazioni di Verissimo mostrano che – dopo il saluto tra le due conduttrici, Silvia Toffanin e Maria De Filippi – si parte con la classica intervista a due. La De Filippi commenta le sfide affrontate nel suo lavoro dall’inizio dell’anno. La prima è stata quella di Sanremo, vissuta da Maria con tanta paura, nonostante il supporto sempre positivo di Carlo Conti.

Verissimo ultimissime news sabato 13 maggio 2017 – Speciale Amici

Secondo le anticipazioni e news di Verissimo e Amici, Maria De Filippi si sente vincitrice con la sfida del Trono Gay – al quale la conduttrice di Uomini e Donne ha lavorato tanti anni per poterlo portare in scena – e ora, incassatone il gran successo, può annunciarne il ritorno a settembre. Sfida persa invece, con Morgan su cui Maria aveva tanto puntato, per la sua grande conoscenza musicale. Si arriva infine alla sfida di Amici, giunto alla sedicesima edizione. La De Filippi ricapitola così i ragazzi che a partire da Amici hanno raggiunto il successo: a Sanremo, ad esempio, racconta di aver incontrato dopo diversi anni Leonardo Fumarola della prima edizione, che durante l’ultimo Festival si è esibito in una valida performance. Grande soddisfazione per Maria che non nasconde di coltivare per i suoi ragazzi un più che legittimo orgoglio.