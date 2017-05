Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni e news della semifinale: domani, 15 maggio 2017, la registrazione

Amici 2017 Ed. 16, slitta la registrazione della semifinale. Amici 2017 Ed. 16 sta volgendo al termine: mancano solo due puntate e conosceremo il nome del vincitore di quest’edizione del talent. Secondo alcuni rumors, la finalissima dovrebbe andare in onda sabato 27 maggio 2017, ma non si esclude che la puntata possa slittare ai primi giorni di giugno. Per quanto riguarda la semifinale, invece, c’è stato un cambio di programma. Solitamente, le puntate serali di Amici 2017 Ed. 16 vengono registrate il sabato o la domenica per essere mandate in onda il sabato successivo. Per quanto riguarda la registrazione della semifinale, invece, nei giorni scorsi si è iniziato a vociferare che la registrazione poteva slittare o che addirittura la puntata poteva essere trasmessa in diretta a causa delle proteste dei fan che vorrebbero le puntate in diretta per poter decidere insieme chi deve abbandonare la scuola.

Amici 2017 Ed. 16, la registrazione della semifinale domani, 15 maggio 2017.

La semifinale di Amici 2017 Ed. 16, secondo le anticipazioni rivelate dal sito Il Vicolo delle news, verrà registrata domani, lunedì 15 maggio 2017. Già domani sera, dunque, conosceremo i nomi dei ragazzi che accederanno alla finale di Amici 2017 Ed. 16. Tra i favoriti di quest’edizione c’è Federica Carta, che ha ricevuto apprezzamenti dal pubblico e dalla giuria, ma sappiamo che non sempre i favoriti riescono ad arrivare sul podio: la vittoria, dunque, è ancora tutta da giocare. Non ci resta che aspettare la finale di Amici 2017 Ed. 16, prevista per sabato 27 maggio 2017.