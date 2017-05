Amici 2017 Ed. 16, il racconto e le emozioni dell'ottavo serale del 13 maggio

Amici 2017 Ed. 16, il racconto dell’ottava serata: dopo la prima manche Federica a rischio eliminazione. L’ottavo serale di Amici 2017 Ed. 16 si apre con il gioco del Chi inizierà. Stavolta Emma ed Elisa hanno dovuto cantare due loro canzoni ma con testo diverso. Ambra Angiolini deve assegnare il punto, e decide di far vincere Emma. La coach dei bianchi schiera Sebastian con il duetto ballo con ospite internazionale. Elisa schiera Andreas nel duetto ballo con ospite. I Bianchi vincono per 1-0. Emma schiera Thomas, Elisa Federica. I Blu si portano sull’1-1. In studio entra il quinto giudice: Sabrina Ferilli, che abbraccia la sua cara amica Maria De Filippi. Elisa schiera Andreas nel duetto ballo con direttore artistico, ed Emma fa lo stesso schierando Sebastian. Votazioni segrete. Per la quinta prova, Elisa schiera Riccardo, mentre Emma schiera Mike. I Bianchi si portano sul 2-1. Per l’ultima prova, Emma schiera Sebastian ed Elisa Federica. I Bianchi si portano sul 3-1 e vincono la manche. Elisa salva Andreas, i professori Riccardo. A rischio eliminazione c’è Federica.

Amici 2017 Ed. 16, il racconto dell’ottava serata: dopo la seconda manche Thomas è a rischio eliminazione.

Nuovo gioco del Chi inizierà. Protagoniste sono sempre le due coach Emma ed Elisa, che devono indossare dei reggiseni giganti: vince chi delle due riesce ad inserire nel reggiseno il maggior numero di banconote del Monopoli. Il gioco è vinto da Emma, che propone la sfida tra coach. La cantante salentina canta Sarò libera, mentre Elisa propone un’emozionante versione acustica di Luce. I Blu vincono per 1-0. Per la seconda prova, Elisa schiera Riccardo, Emma Thomas. I Blu si portano sul 2-0. Per la terza prova, Elisa schiera Andreas, Emma schiera Mike. Voto segreto. Elisa schiera Riccardo, Emma Sebastian. I Blu si portano sul 2-1. Per l’ultima prova, Emma schiera Mike, Elisa Riccardo. I Blu si portano sul 3-1 e vincono la manche. Emma salva Sebastian, i professori Mike. Thomas è a rischio eliminazione.

Amici 2017 Ed. 16, il racconto dell’ottava serata: Thomas eliminato.

Inizia il ballottaggio, ed è davvero dura stabilire chi dovrà lasciare la scuola, ed infatti Daniele Liotti ammette che stasera al ballottaggio sono andati due tra i migliori allievi della scuola. È il momento delle carte: l’eliminato dell’ottava puntata è Thomas.