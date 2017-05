Amici 2017 Ed. 16, la commovente lettera dei ragazzi della squadra Blu ad Elisa

Amici 2017 Ed. 16, la speciale puntata di Verissimo dedicata ad Amici. Ieri pomeriggio Verissimo ha dedicato una speciale puntata ad Amici 2017 Ed. 16. Nello studio di Silvia Toffanin sono stati ospitato Maria De Filippi e tutti i protagonisti di quest’edizione del talent. Tanti sono stati i momenti emozionanti della speciale puntata, e tra questi ricordiamo la lettura di una lettera per Elisa da parte dei ragazzi della sua squadra Blu, Federica, Andreas e Riccardo.

Amici 2017 Ed. 16, Andreas, Federica e Riccardo leggono una lettera ad Elisa.

I tre ragazzi hanno detto alla loro coach delle bellissime parole. Ecco alcune parti della lettera dei ragazzi: “Oltre ad essere una grande coach sei anche una madre fantastica. Non ci hai mai fatto pesare il fatto che tu fossi Elisa. Anzi, eravamo proprio noi a doverti ricordare sempre che sei una delle artiste più forti e brave che ci siano”.

La lettera dei ragazzi Blu ad Elisa prosegue, ricordando il bel legame che si è stabilito con la coach: “Quando venivi a trovarci in casetta si vedeva che non lo facevi perché dovevi farlo ma perché ti faceva realmente piacere stare con noi. In ogni successo, grande o piccolo che abbiamo avuto, quando vincevamo una puntata o un’esibizione andava bene ti tiravi sempre fuori dicendo: ‘ragazzi avete spaccato’. Ma in realtà è sempre stato un lavoro fatto insieme e quindi è sempre stato un ‘abbiamo spaccato’, non ‘avete’. Negli insuccessi hai sempre saputo come tirarci su per farci ripartire al meglio e ci hai insegnato che le cadute ci sono, ci saranno sempre, e che sono proprio queste a renderci più forti.