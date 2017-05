Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 14 maggio 2017: le ultime novità dal mondo delle caraceri. Poche novità ci sono, in questa prima metà di maggio, in tema di amnistia e indulto, ma sono tante le notizie che arrivano dal mondo delle carceri. Alcune riguardano i grandi problemi che affliggono gli istituti di penitenza, quali il sovraffollamento, le scarse opportunità di formazione e di reinserimento, la mancanza di un’adeguata assistenza sanitaria, mentre altre notizie riguardano alcune iniziative lodevoli di nota.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 14 maggio 2017: gli studenti del liceo Pinchetti incontrano i detenuti.

Gli alunni del liceo Scienze Umane Pinchetti di Tirano hanno partecipato all’interessante progetto “La scuola in carcere” e sono stati in visita alla Casa circondariale di Sondrio. Il progetto rientra tra le attività dell’alternanza scuola – lavoro e prevedeva una prima fase di formazione all’interno della scuola (alla quale hanno partecipato la direttrice della casa circondariale di Sondrio Stefania Mussio ed il comandante del reparto di Polizia penitenziaria Luca Montagna), ed una seconda fase nel carcere. I detenuti hanno parlato con i ragazzi e hanno sottolineato il loro grande rimpianto: quello di aver buttato una parte importante della loro vita. I ragazzi si sono trovati davanti detenuti poco più grandi di loro, e l’esperienza è stata molto toccante. “Gli studenti sono rimasti colpiti e hanno fatto parecchie domande”, ha spiegato il coordinatore del progetto, Bruno Di Giacomo Russo. “Immaginavano il carcere come un luogo triste e tetro, invece hanno trovato locali colorati e molta umanità. Alcuni carcerati, in base all’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario, sono liberi dalle 9 alle 21 e rientrano alla sera in carcere; altri nel confronto finale hanno raccontato di se stessi dicendo che si sono tolti con le loro mani la libertà ed ora stanno maturando la voglia di riscatto”.