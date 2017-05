Anticipazioni Tempesta d’Amore trame puntate domenica 14, lunedì 15 e martedì 16 maggio 2017 – «Adrian sotto il ricatto di Beatrice Hofer!» – Attraverso le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, scopriamo come Adrian (Max Alberti) sia scioccato dal ricatto di Beatrice (Isabella Hubner) e si rivolti contro sua moglie Desirée (Louisa von Spies), che accusa di essere in combutta con sua madre. William (Alexander Milz) intanto continua a meravigliarsi di come Adrian sia disposto a mettere a rischio la sua stessa madre, pur di non sottostare al ricatto della Hofer!

Anticipazioni Tempesta d’Amore trame puntate domenica 14, lunedì 15 e martedì 16 maggio 2017 – «I crimini di Hagen!»

Nel frattempo secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, Clara (Jeannine Michele Wacker) e Melli (Bojana Golenac) hanno una intuizione su dove potrebbero essere nascosti i documenti che provano con certezza tutti i crimini del defunto Hagen e li fanno avere a suo figlio Adrian. Intanto Tina (Christin Balogh) sta passando un momento molto felice insieme a David (Michael Kuhl) ma al contempo non riesce a fare a meno di pensare a Oskar (Philip Butz), che le aveva chiesto di dargli un’ultima chance!