Che tempo che fa, le anticipazioni le news e gli ospiti di questa sera, domenica 14 maggio 2017 . Le anticipazioni e news della nuova puntata di Che tempo che fa – in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:00 con la conduzione di Fabio Fazio, Luciana Litizzetto e Filippa Lagerback – annunciano che la puntata si apre parlando di uno dei più grandi artisti contemporanei, Mimmo Paladino. Il 6 maggio è stata inaugurata a Brescia la sua mostra Ouverture che potrà essere visitata fino al 7 gennaio 2018 e che raccoglie oltre settanta opere dell’artista nelle vie e nelle piazze cittadine, nelle antiche chiese e sui palazzi storici.

Che tempo – e Che fuori tempo – che fa anticipazioni e ospiti «Walter Veltroni, Virginia Raffaele, Francesco Gabbani!»

Ospite di Fabio Fazio anche Walter Veltroni nella veste di regista, per parlare del suo nuovo film Indizi di felicità, nelle sale dal 22 al 24 maggio: un’altra indagine sui nostri tempi realizzata con la tecnica del suo film precedente I bambini sanno. Con Virginia Raffaele si parlerà dello show Facciamo che io ero, in onda per quattro prime serate su Rai2 a partire dal 18 maggio. L’attrice parlerà dei personaggi vecchi e nuovi ma anche dei vari ospiti che animeranno il suo spettacolo. La musica della prima parte della trasmissione è quella di Francesco Gabbani, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo e reduce dall’Eurovision Song Contest di Kiev. Con Fazio anche la scoppiettante Luciana Littizzetto, e la sempre splendida Filippa Lagerback.

Che fuori tempo – che fa anticipazioni e gli ospiti di domenica 14 maggio 2017 «Frassica, Marzullo, Berti, Volo, Salemme & C! »

Al tavolo della seconda parte della trasmissione tornano gli ospiti fissi: la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Orietta Berti e di Vincenzo Salemme, le freddure di Fabio Volo. Dalla prima parte della trasmissione torna Francesco Gabbani, e ci saranno anche tre importanti sportivi, i velisti Vittorio e Nico Malingri e la tuffatrice Tania Cagnotto. Mario Tozzi parlerà del suo nuovo libro Paure fuori luogo. Perché temiamo le catastrofi sbagliate, mentre Fabio Rovazzi presenterà in anteprima il suo nuovo singolo Volare.