Paola Barale e Raz Degan, le ultime news ad oggi 14 maggio 2017: Paola Barale ospite al Maurizio Costanzo Show. Paola Barale e Raz Degan sono, negli ultimi mesi, al centro del gossip. I due sono stati fidanzati per ben 15 anni, ma poi hanno deciso di prendere strade diverse. I sentimenti che provano l’uno per l’altra, però, sono ancora molto forti, come abbiamo potuto constatare di recente. Raz Degan ha partecipato (e vinto) l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, ed ha avuto un regalo dalla produzione: la presenza di Paola per una notte. Raz, sempre cupo e solitario durante la sua avventura sull’Isola, quando ha visto la sua Paola è immediatamente cambiato: gli si è accesa una luce particolare negli occhi ed ha iniziato a sorridere, felice ed emozionato. Paola e Raz sono apparsi a tutti una coppia bellissima, protagonisti di una storia senza tempo, e molti hanno sperato di rivederli insieme.

Paola Barale e Raz Degan, le ultime news ad oggi 14 maggio 2017: Raz ancora innamorato di Paola?

Paola Barale è stata ospite al Maurizio Costanzo Show giovedì 11 maggio 2017. La bella showgirl bionda ha parlato della sua storia con Raz Degan. Molti, ha spiegato, credono di sapere che Raz sia innamorato di lei, tranne Paola stessa. Maurizio Costanzo le ha consigliato: “Prova a chiederglielo”. In trasmissione è intervenuta anche l’ex naufraga Samantha De Grenet, che ha dichiarato di aver parlato con Raz di Paola, e crede che lui sia ancora pazzo della sua ex fidanzata.