Papa Francesco, il ritorno in Vaticano dopo la canonizzazione del pastorelli di Fatima. Papa Francesco nella tarda giornata di ieri è rientrato in Vaticano, dopo aver canonizzato i pastorelli di Fatima. Durante il volo, ha concesso un’intervista ai giornalisti, Si è parlato dell’incontro con Trump, che verrà in Vaticano il prossimo 24 maggio. Il Papa non ha voluto esprimere giudizi sul presidente degli Stati Uniti d’America: “Io mai do un giudizio su una persona senza ascoltarla, non devo farlo. Ascolterò, dirò quello che penso e lui quello che pensa, ma mai ho voluto dare un giudizio senza sentire prima la persona”. Il Papa ha parlato anche delle apparizioni della Madonna a Medjugorje, e ha commentato: “Preferisco la Madonna Madre a quella che fa il capo di ufficio telegrafico che ogni giorno invia un messaggio”.

Papa Francesco, il Regina Coeli di oggi, domenica 14 maggio 2017.

Il Papa durante il Regina Coeli di oggi, domenica 14 maggio 2017, ha parlato del suo pellegrinaggio a Fatima, dove ha canonizzarto i due pastorelli Francesco e Jacinta. Il Papa ha spiegato che “A Fatima la Vergine ha scelto il cuore innocente e la semplicità dei piccoli Francesco, Giacinta e Lucia, quali depositari del suo messaggio. Questi fanciulli lo hanno accolto degnamente, così da essere riconosciuti come testimoni affidabili delle apparizioni, e diventando modelli di vita cristiana. Con la canonizzazione di Francesco e Jacinta ho voluto proporre a tutta la Chiesa il loro esempio di adesione a Cristo e la testimonianza evangelica e anche ho voluto proporre a tutta la Chiesa di avere cura dei bambini. La loro santità non è conseguenza delle apparizioni, ma della fedeltà e dell’ardore con cui essi hanno corrisposto al privilegio ricevuto di poter vedere la Vergine Maria. Dopo l’incontro con la ‘bella Signora’, così la chiamavano, essi recitavano frequentemente il Rosario, facevano penitenza e offrivano sacrifici per ottenere la fine della guerra e per le anime più bisognose della divina misericordia”. Il loro esempio è da seguire: “Anche oggi”, ha spiegato il Santo Padre, “C’è tanto bisogno di preghiera e di penitenza per implorare la grazia della conversione, per implorare la fine di tante guerre che sono dappertutto nel mondo e che si allargano sempre di più, come pure la fine degli assurdi conflitti grandi e piccoli, che sfigurano il volto dell’umanità.

Papa Francesco, il Regina Coeli di domenica scorsa, 7 maggio 2017.

Domenica scorsa, 7 maggio 2017, Papa Francesco ha ricordato la proposta del Vangelo con la lettura della domenica del Buon Pastore. Gesù, spiega il Papa, chiama le pecore e le conduce fuori verso pascoli erbosi, dove esse trovano buon nutrimento. Il Papa spiega: “Gesù dice: ‘Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato’, cioè avrà la vita e l’avrà in abbondanza. Cristo, buon Pastore, è diventato la porta della salvezza dell’umanità, perché ha offerto la vita per le sue pecore”. Dopo il Regina Coeli, il Santo Padre ha ricordato i martiri della guerra civile spagnola.