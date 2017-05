Quelli che il calcio, anticipazioni news e ospiti di domenica 14 maggio 2017. Eccoci alla nuova puntata di Quelli che il calcio alle ore 13:50 su Rai2 con Nicola Savino e la Gialappa’s Band. Per le ultime tre domeniche, Quelli che il calcio cambia veste e si trasforma in Quelli che aspettano… il Giro d’Italia in attesa della nuova tappa della Corsa Rosa, che quest’anno si corre in via del tutto eccezionale sul Secondo Canale, per celebrarne la 100° edizione. Resta identica l’impostazione della puntata. Emanuele Dotto, storica voce di Rai Radio 1, dell’ex arbitro Paolo Casarin e della giornalista Sarah Castellana daranno gli aggiornamenti dai campi della Serie A TIM. Inoltre, via radio arriveranno le voci di Tutto il calcio minuto per minuto. Spazio ai social, coi ragazzi di Calciatori Brutti e il loro Fantaignorante, il Fantacalcio delle nefandezze calcistiche, e Melissa Greta Marchetto.

Quelli che il calcio, anticipazioni news e ospiti di domenica 14 maggio 2017. «Gli ospiti della puntata!»

Spazio, come sempre, per la comicità, anche in questa versione ridotta. Melissa Greta Marchetto sarà affiancata da Edoardo Ferrario nei panni di Giuseppe Bergomi. Max Giusti, invece, vestirà i panni del giornalista e opinionista sportivo Mario Sconcerti. Ubaldo Pantani, invece, sarà Paolo del Debbio in una nuova puntata di Quinta colonna. Coi Calciatori Brutti, invece, Francesco Mandelli commenterà il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Al tavolo, oltre a Paolo Casarin e Diego Abatantuono, ci saranno Massimiliano Rosolino, Giorgia Cardinaletti, Mara Maionchi e Daniele Manusia.