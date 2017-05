Riforma delle pensioni, il punto. La riforma delle pensioni sta entrando in una fase di stallo. Da un lato stentano a decollare le misure per le pensioni anticipate ed i precoci incluse nella legge di bilancio 2017 e dall’altro, il confronto tra Governo e sindacati sulle pensioni dei giovani, la previdenza complementare, la flessibilità, il lavoro di cura e la rivalutazione delle pensioni in essere non è ancora iniziato.

“E’ intervenuto un punto di rottura nella continuità d’azione del Governo”, ha affermato Nicola Marongiu, responsabile dell’area previdenza della Cgil a RadioArticolo1, “già nella fase di traduzione in legge del verbale del 28 settembre abbiamo avuto qualche problema, in particolare per quanto attiene alla platea ad ai criteri d’accesso”. Il sindacalista ha affermato che , pur registrando la volontà del Governo di proseguire il confronto, ci si trova di fronte a diversi problemi non risolti.

Pensioni anticipate, Ape. le ultime novità.

Sempre in tema di pensioni anticipate ed Ape, Marongiu ha illustrato due punti di criticità relativi al testo delle relative misure. “Una norma primaria scritta male, che non ha avuto la necessaria manutenzione nei passaggi parlamentari conseguenti”, ha chiarito, “e la difficoltà a tradurre in decreti attuativi quanto contenuto all’interno della norma primaria”.

Il sindacalista ha precisato che nel corso dell’ultimo incontro avuto con il Governo il 4 maggio scorso non sono stati forniti dettagli sulle nuove versioni dei decreti attuativi dell’Ape sociale e della misura per le pensioni anticipate dei precoci, ma l’esecutivo ha segnalato quali sarebbero stati i rilievi posti dal Consiglio di Stato che avrebbe avuto intenzione di accogliere. I cambiamenti che verranno effettuati sono quelli legati alla decorrenza retroattiva al 1° maggio e lo spostamento della finestra per le domande d’accesso al 15 luglio. Per quanto riguarda la richiesta dei sindacati di modifiche dei criteri d’acceso per ottenere un aumento della platea dei beneficiari, invece, ha sottolineato Marongiu: “Il Governo si è riservato una valutazione”.

Pensioni anticipate, precoci, Quota 41. le ultime novità.

A completamento della manifestazione organizzata con tema le pensioni lo scorso 11 maggio a Roma , il gruppo dei “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti” ha inviato una lettera a diversi esponenti delle istituzioni, tra cui il Presidente del Consiglio dei Ministri Gentiloni ed il Ministro del lavoro Poletti.

Si legge nel testo:” I Lavoratori Precoci Uniti insieme ad altre associazioni sono stati costretti a scendere in Piazza per manifestare la loro rabbia in merito all’inaccettabile, incomprensibile e colpevole ritardo con cui il Governo sta portando avanti la questione dei Decreti Attuativi in merito alla riforma delle pensioni contenuta nella Legge di Stabilità datata ormai Dicembre 2016. Non conosciamo fino in fondo il perché di tale ritardo e non crediamo che sia dovuto solo ai rilievi fatti dal Consiglio di Stato: sappiamo però che tali decreti avrebbero dovuto essere pronti, al più tardi, a marzo 2017″.

Ed inoltre:”E non ci consola per nulla leggere che comunque verrà confermata la data del 1 maggio per l’avvio della legge quando ancora oggi non si sa chi potrà beneficiarne, quando si potranno redigere le domande, quali sono le finestre a disposizione dei lavoratori per presentare le domande stesse, perchè esistono disoccupati di serie A e disoccupati di serie B”.

I precoci ribadiscono:”Noi continueremo nella nostra mobilitazione fino al raggiungimento dei nostri obiettivi, esigiamo che il Governo si impegni più a fondo per dare risposte certe e in tempi rapidi a chi ancora sta attendendo”.

Pensioni minime, la proposta di Silvio Berlusconi.

Berlusconi è tornato a parlare di pensioni e pensionati. In un messaggio ad un convegno a Monza ha rilanciato la sua proposta di alzare le pensioni minime a 1000 euro. “Tutti hanno diritto di vivere la propria vecchiaia in maniera decorosa, senza preoccupazioni e senza privazioni materiali o morali. Per questo garantiremo a tutti una pensione minima di 1000 euro non tassabili per 13 mensilità, restituendo a tutti gli anziani la dignità del loro passato di protagonisti nella società, per il valore umano e l’esperienza di cui sono portatori”, ha affermato.

Per il leader di Forza Italia :”Sono le auto che si rottamano, non le persone. Associare la rottamazione agli esseri umani fa rabbrividire: tutte le donne e tutti gli uomini hanno la medesima dignità qualunque sia la loro età”. Ed inoltre, tornando sulle pensioni:””Quello che garantiamo sull’aumento delle pensioni minime, sull’abrogazione delle tasse sulla casa, sulle donazioni, sulla successione noi lo manterremo. Noi lo possiamo promettere in modo assolutamente credibile perché lo abbiamo già fatto quando eravamo al Governo”.