Serie A, 36ª giornata, le partite del 14 maggio: i risultati e la classifica aggiornata. Oggi, domenica 14 maggio 2017, si giocano otto partite della 36ª giornata di Serie A. Alle 12:30 va in scena Inter-Sassuolo (12:30); alle 15:00 si giocano Torino-Napoli, Sampdoria-Chievo, Crotone-Udinese, Bologna-Pescara, Cagliari-Empoli, Palermo-Genoa. Il posticipo delle 20:45 è Roma-Juventus, sfida tra la prima è la seconda forza del nostro campionato. Ai bianconeri basterebbe un pareggio per assicurarsi lo scudetto con due giornate d’anticipo. I giallorossi aspettano il risultato del Napoli, che si trova ad un solo punto di distanza.

Khedira, Marchisio e Dzeko non sono stati convocati a causa dei rispettivi problemi fisici. Nainggolan e Perotti sono usciti acciaccati dalla sfida di San Siro con il Milan, ma stringeranno i denti per giocare il big match. La squadra che arriverà seconda si qualificherà in Champions League senza passare dai playoff estivi. I partenopei sfidano il Torino di Mihajlovic, reduci dalla delusione del derby pareggiato al 92° da Higuain . Mertens partirà titolare e sfiderà Belotti per il titolo di capocannoniere (25 gol per il centravanti granata, 24 per il belga del Napoli). Gli anticipi di ieri, sabato 13 maggio 2017, sono stati Fiorentina-Lazio (3-2, alle 18:00) e Atalanta-Milan (1-1, alle 20:45).

I bergamaschi sono matematicamente in Europa, dopo 26 anni. La Fiorentina è ad un solo punto dal Milan sesto e spera ancora di qualificarsi per i preliminari di Europa League. La Lazio resta quarta a 70 punti e si prepara alla finale di Coppa Italia contro la Juventus prevista per mercoledì sera. Questa è la classifica aggiornata: Juventus 85, Roma 78, Napoli 77, Lazio 70, Atalanta 65, Milan 59, Fiorentina 56, Inter 56, Torino 50, Sampdoria 46, Udinese 44, Chievo 42, Cagliari 41, Sassuolo 40, Bologna 38, Genoa 33, Empoli 32, Crotone 28, Palermo 20, Pescara 14.