Uomini e Donne e Temptation Island Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi domnica 14 maggio 2017 – «Trono Classico in dirittura d’arrivo!» Care amiche e cari amici, “e tutto il parentame”, – fan, come noi, del resto, di U&D, e in quanto tali bramosi delle nuove anticipazioni delle news e dei vari ed eventuali gossip su Uomini e Donne – eccitanti novelle arrivano dal dating show di Maria De Filippi, che ogni giorno tiene compagnia a noi insieme a tanti milioni di telespettatori, con punte di audience fra le più alte di tutta la tv italiana! Le anticipazioni dal sito di U&D della De Filippi riportano che nell’ultima registrazione di nuove puntate del Trono Classico – che presto vedremo in onda come sempre alle 14:45 su Canale 5 – ci sono importanti novità: prendiamone insieme visione!

Uomini e Donne e Temptation Island anticipazioni, gossip e news, il punto al 14 Maggio 2107 – «Luca sceglie Soleil, Desirée molla!»

Le anticipazioni e news di Uomini e Donne sulla registrazione delle nuove puntate, mostrano infatti che le scuse di Luca a Soleil di cui parlammo nel “punto” di due settimane fa, sono state un po’ il presagio della sua scelta, scelta in qualche modo annunciata perché Soleil Anastasia Sorgè, abruzzese di origine, ma nata e cresciuta a Los Angeles (la patria di Beautiful, oh yes!) è sempre sembrata avere qualche numero in più grazie alla sua forte personalità. Battuta d’arresto, che sembra definitiva, invece, per Desirée Popper, che davanti a tutti i suoi perplessi corteggiatori annuncia che non sceglierà nessuno e che si ritira dal suo Trono Rosa!