Amici 2017 Ed. 16, le anticipazioni della semifinale: oggi i nomi dei finalisti di Amici

Amici 2017 Ed. 16, oggi, 15 maggio 2017, la registrazione della semifinale. Stasera, lunedì 15 maggio 2017, verrà registrata la semifinale di Amici 2017 Ed. 16. Le puntate serali solitamente vengono registrate di sabato o di domenica per poi essere mandate in onda il sabato successivo, ma stavolta c’è stato uno slittamento e la puntata verrà registrata solo stasera per andare in onda, come di consueto, di sabato.

Amici 2017 Ed. 16, tutti gli aggiornamenti sulla semifinale del talent!

Durante il serale di sabato scorso, 13 maggio, di Amici 2017 Ed. 16 abbiamo assistito all’eliminazione di Thomas, apprezzato cantante della squadra bianca capitanata da Emma Marrone. Gli allievi di Amici 2017 Ed. 16 che accedono in finale sono, dunque, Sebastian e Mike Bird per la squadra Bianca guidata da Emma Marrone e Federica, Riccardo, Andreas per la squadra Blu capitanata da Elisa. Stasera scopriremo chi dovrà abbandonare la scuola di Amici 2017 Ed. 16 e chi, quindi, accederà alla finale di sabato 27 maggio. Per ora ancora non è stato rivelato il nome degli ospiti che saranno presenti alla semifinale, né è stato svelato il nome del quinto giudice. A breve tanti aggiornamenti sulla semifinale di Amici 2017 Ed. 16!