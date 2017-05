Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news al 15 maggio 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le news al 15 maggio 2017: le condizioni critiche delle carceri pugliesi. Ancora non ci sono novità in tema di amnistia ed indulto, ma restano i tanti problemi delle carceri italiane. A Lecce si registra un sovraffollamento di detenuti, mentre la polizia penitenziaria è sottorganico. La situazione è critica, e la segreteria regionale dell’Osapp ha scritto a tutti i prefetti della Puglia in quanto le condizioni dell’istutito di penitenza e le condizioni di lavoro all’interno del carcere sono drammatici. Il rapporto tra detenuti ospitati all’interno delle strutture e poliziotti deve essere di 0,85 detenuti per poliziotto, ma in realtà ci sono 1,41 detenuti per agente. Il segretario regionale Osapp, Nicola Dinicoli, ha spiegato ai prefetti che “La Puglia è un territorio in cui il sistema carceri è da bollino nero, e la condizione è destinata a peggiorare con la prossima apertura del reparto psichiatrico e del nuovo padiglione a Borgo San Nicola e con la conversione della struttura di Monteroni”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le news al 15 maggio 2017: detenuti ai fornelli nel carcere di San Gimignano.

I detenuti del carcere di San Gimignano saranno chef per un giorno. Domani, martedì 16 maggio, venti studenti del circuito di Alta Sicurezza della Casa di reclusione di Ranza, a San Gimignano, prepareranno un pranzo per 80 persone all’interno della Casa di reclusione, portando in tavola un pranzo completo:antipasti, primi, secondi piatti e dessert. Questa bella iniziativa rappresenta un’occasione di riscatto per i detenuti, che recentemente hanno anche aperto il blog “Scriviamo…con gusto” con tante gustose ricette e profonde riflessioni.