Selfie – Le cose cambiano: stasera, 15 maggio 2017, la seconda puntata. Belen Rodriguez è ospite fissa di Selfie – Le cose cambiano, e stasera la rivedremo su Canale 5 per una nuova puntata della fortunata trasmissione condotta da Simona Ventura. In trasmissione c’è anche Stefano De Martino, ex marito della showgirl argentina, durante la scorsa puntata abbiamo visto i due punzecchiarsi con battutine e frecciatine. Anche stasera verrà data la possibilità a persone comuni e non di effetturare un percorso di cambiamento fisico o psicologico. Quinto giudice d’eccezione in questa seconda puntata è il campione di rugby Andrea Lo Cicero.

Belen Rodriguez, il look di stasera, 15 maggio 2017, a Selfie – Le cose cambiano.

Per la prima puntata di Selfie – Le cose cambiano, Belen Rodriguez ha fatto il suo ingresso in trasmissione con un outfit molto grazioso: si tratta di un abito corto con spacco laterale composto da canotta nera e da minigonna argento metallizzata con punti luce. Cosa sceglierà di indossare la showgirl argentina per la seconda puntata della trasmissione di stasera, 15 maggio 2017?