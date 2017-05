Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni semifinale e nome dei finalisti. Secondo gli ultimi rumors, la semifinale di Amici 2017 Ed. 16, che decreterà il nome dei finalisti di questa edizione, verrà registrata stasera. Vi terremo aggiornati sul nome degli ospiti e del quinto giudice speciale della serata. L’attesa è molto alta, ed anche le polemiche sul web dopo l’eliminazione di Thomas, avvenuta nell’ottavo serale di Amici 2017 Ed. 16. Anche la semifinale, quindi, non sarà in diretta, e verrà messa in onda sabato 20 maggio 2017.

Ad accedere alla semifinale di stasera di Amici 2017 Ed. 16 saranno Federica, Andreas e Riccardo per i Blu, e Sebastian e Mike Bird per i Bianchi. Dopo l’ottavo serale l’eliminato di “Amici 2017 Ed. 16 16 è il cantante Thomas Bocchimpani, 17 anni, della squadra bianca, che è stato eliminato al ballottaggio con Federica Carta, che festeggia, oltre l’accesso alla semifinale, anche il secondo posto su iTunes del singolo Dopotutto.

Dopo Shady, Emma e la squadra dei Bianchi perdono un altro cantante e rimangono in gara con due concorrenti, il cantante Mike e il ballerino Sebastian. La squadra Blu rimane quasi integra con i cantanti Federica Carta, Riccardo Marcuzzo e il ballerino Andreas Muller. Vi terremo aggiornati sulle novità dell’attesissima puntata di stasera, la semifinale di Amici 2017 Ed. 16.