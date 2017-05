Formula 1, a Montmelò ha vinto Hamilton, ma questa Ferrari è al top. Vettel accusa Bottas. In Spagna ha vinto Hamilton, ma la Ferrari ha fatto un’ottima figura. Vettel dopo essere partito benissimo ha dovuto cedere il passo al britannico, ma i segnali per la Rossa restano positivi. Dopo il suo secondo pit stop, il tedesco ha provato a spingere all’esterno Hamilton ma senza successo: “io l’ho spinto, sono partito molto bene, e poi sono stato in testa fino alle prima soste – ha commentato il Vettel -. Io sono entrato subito e lui è rimasto fuori più a lungo, era una scelta strategica. Forse ci siamo toccati, ma eravamo vicini. Ho fatto tutto il possibile per stare davanti, ma lui mi ha letteralmente sverniciato appena non ho avuto più nessuno davanti che mi desse la scia.

Complimenti a lui che ha fatto una grande gara: sarebbe stato meglio vincere, ma va bene lo stesso, essere davanti in campionato con 6 punti è una buona cosa”. Ma le parole di Vettel lasciano trasparire anche una polemica nei confronti del finlandese della Mercedes Bottas, che con il suo rallentamento ha penalizzato il ferrarista: “si poteva vincere, avevo l’auto per farlo e anche la strategia era giusta, poi ho perso 4″ alle spalle di Bottas, che la Mercedes ha usato come un blocco stradale, e lì ci sono scivolate molte cose dalle mani. La manovra di sorpasso a Valtteri è stata bellissima, ma inutile perché lottavo con Hamilton.

Siamo stati quasi alla pari con la Mercedes, poi non ho capito come abbiamo fatto a perdere così tanto alla seconda sosta, ma al team non posso rimproverare alcunché”. Maurizio Arrivabene resta comunque ottimista e guarda avanti: “la realtà è che possiamo dire con sicurezza di avere una macchina molto, molto forte. Qui tutti nel paddock erano preoccupati per le grandi novità che erano arrivate dai nostri principali avversari, ma in gara abbiamo dimostrato che la nostra vettura è solida e sabato, con i ragazzi che hanno cambiato il motore a velocità record, anche che pure la squadra lo è. Sarà un campionato duro, ma interessante”.