I nuovi tagli di capelli per l’estate 2017: gli shag. Tra le tendenze per i tagli di capelli per l’estate 2017 vi sono senza dubbio i tagli scalati. Le scalature saranno un must per i tutti i tagli di capelli, perfette con quelli corti, medi e lunghi. Di grande tendenza tra i tagli di capelli cgli shag, tagli sfilzati, un vero must have della moda negli anni ’70, spesso accompagnati alle medie lunghezze ed alle frange e i ciuffi. Scalature ad accompagnare anche i tagli di capelli lunghi, in questa nuova stagione alle porte, per un effetto volume molto naturale, e per combattere l’effetto piatto, e i capelli a salice piangente.

I nuovi tagli di capelli per l’estate 2017: gli shag, i bob con scalature e giochi di volume!

Il tagli di capelli shag, con una scalatura leggera sul davanti ed onde appena accennate con un effetto mosso naturale e rock, come dicevano, ricalcano una tendenza degli anni 70. Si tratta di tagli di capelli long bob la cui lunghezza può variare da sotto il mento fino a lambire le spalle. Il volume è concentrato nella parte alta del taglio, sulle radici. Le lunghezze sono animate da scalature decise. Il taglio shag è uno dei tagli di capelli cult del momento, insieme all’inarrestabile long bob wavy, il taglio shag rivisitato con leggera scalatura ed effetto movimento molto naturale. Ne hanno fatto sfoggio le bellissime Penelope Cruz, Sienna Miller, Emily Ratajkowski, Jessica Alba.

I nuovi tagli di capelli per l’estate 2017: gli shag, i bob con scalature e giochi di volume!

In fatto di styling capelli, i nuovi tagli di capelli medi prediligono onde leggere e strutturate per lo styling, e sia gli shag che i long bob vengono impreziositi dalle nuove colorazioni capelli per l’estate 2017, in particolare da schiariture naturali attraverso le tecniche del balayage, del sombre, del foilyage e dalle babylights che illuminano ma in modo naturale.