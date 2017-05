La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata di oggi 15 Maggio 2017. Torna oggi, lunedì 15 Maggio 2017 come sempre l’appuntamento con La prova del cuoco in onda su Rai 1 a partire dalle 11.50 che apre l’inizio di una nuova settimana. Nuove e semplici ricette e tanti ospiti che prepareranno nuovi e gustosi piatti, vi attendono nella puntata di oggi de La prova del cuoco. Alla conduzione ci sarà come sempre Antonella Clerici. Aspettando le ultime anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 15 Maggio 2017 ricordiamo che tra le ricette de La prova del cuoco della puntata di venerdì 12 Maggio 2017 abbiamo assistito alla preparazione di una torta fresca e gustosa da preparare la domenica: la torta fresca allo yogurt e frutti di bosco di Guido Castagna. Come sempre Castagna ha suggerito anche la versione monoporzione nel bicchiere.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi che ha chiuso la settimana.

Nella puntata di venerdì si è assistito alla consueta sfida dei cuochi dove la squadra del pomodoro rosso ha gareggiato con il risotto di rapa rossa e le triglie con le pesche, mentre la squadra del peperone verde proponeva gli spaghetti alla chitarra con radicchio e prosciutto cotto e faraona con peperoni. La sfida è stata vinta con il punteggio di 5 a 4 dal Peperone verde! Appuntamento con la Prova del cuoco alle 11:40. Chi vincerà la sfida dei cuochi di oggi de La prova del cuoco di oggi?

La prova del cuoco: il frico con patate, porri e gamberi, oggi 15 Maggio 2017.

La ricetta del frico con patate, porri e gamberi di Lidia Bastianich è la ricetta di oggi 15 maggio 2017 de La prova del cuoco del lunedì. La chef che ammiriamo da tempo finalmente ci suggerisce una ricetta da provare, una delle ricette La prova del cuoco più facili. Pochi ingredienti, patate, porri, gamberi e formaggio e poco tempo per preparare un secondo piatto ma anche come antipasto o aperitivo se viene tagliato a spicchi piccoli. Lidia Bastianich oggi ha raccontato un po’ della sua storia, un esempio da seguire.

La prova del cuoco: le sfogliatelle sciuè sciuè.

Dalle ricette de La prova del cuoco di oggi 15 maggio 2017 viene ad essere proposta la ricetta sprint delle sfogliatelle sciuè sciuè. E’ una delle ricette dolci de La prova dl cuoco davvero facile e veloce, una delle nuove ricette mostrate in 60 secondi durante l’anteprima di Antonella Clerici. Il ripieno delle sfogliatelle de La prova del cuoco è di ricotta e marmellata di albicocche, niente altro. Bastano poi un rotolo di pasta sfoglia e burro e abbiamo così tutti gli ingredienti per il dolce di oggi. Possiamo davvero fare questa sfogliatelle sciuè sciuè de La prova del cuoco, possiamo farle tutti in pochissimo tempo.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi di oggi 15 Maggio 2017.

Oggi 15 Maggio 2017 torna il consueto appuntamento con la sfida dei cuochi. Il menù della squadra rossa prevede caramelle rosse alla ricotta con salame e crema di friggitella e involtini di primavera. Il menù del peperone verde risponde con ravioli di robiola con burro aromatizzato e speck e spiedini di pollo con insalata di fagioli corallo. Ad aggiudicarsi la vittoria nella sfida di oggi de La prova del cuoco di oggi 15 Maggio 2017 è la squadra verde e si aggiudica così il primo punto della settimana. E ora tutti a tavola.