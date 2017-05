Miley Cyrus e Liam Hemsworth, le ultime news gossip ad oggi 15 maggio 2017! La storia d’amore tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth procede a gonfie vele, ed anche il padre della Cyrus spende bellissime parole sul fidanzato della figlia. Billy Ray Cyrus pensa che Liam Hemsworth sia davvero ‘un bravo ragazzo’. Il giovane attore e Miley Cyrus hanno deciso di sposarsi, e lui sembra aver conquistato la fiducia del padre della sua futura moglie, visto che Billy Ray ritiene che Liam abbia un ‘grande spirito’. “Liam è un bravo ragazzo. Mi piace il suo cuore. Ha un grande spirito”, ha detto il musicista.

Billy Ray ha anche parlato della passione segreta di Hemsworth per la pittura, definendolo un ‘grande artista’. “Vi dirò qualcosa che non sapete di lui: è un grande artista. E’ un pittore. Non avevo mai visto le sue opere, poi ad un certo punto sono entrato in una stanza e c’erano tipo 1500 dipinti. Ho chiesto chi li avesse fatti. Era stato Liam. Ho detto, ‘Liam, quand’è la tua prossima mostra?’. Ma lui è molto umile rispetto a questa cosa”, ha raccontato.

“Non so perché non ne parli mai con nessuno. Ne fa uno dietro l’altro, è una cosa incredibile. E’ un pittore. Chi se lo aspettava?”, ha continuato. Ultimamente Liam, che è tornato insieme a Miley alla fine dello scorso anno dopo che la loro relazione si era interrotta nel 2013, ha trascorso molto tempo insieme al futuro suocero e Billy ha detto di aver stretto con lui un rapporto molto forte. “Ci siamo frequentati più negli ultimi due mesi che negli ultimi due anni. E’ stato un bel periodo”, ha raccontato Cyrus.