Collezione estate 2017: ecco tutto il necessario per un look da spiaggia davvero chic, le proposte del brand Zara. L’estate 2017 è ormai vicina e si pensa già ai giorni da trascorrere in spiaggia, ma rimanendo pur sempre chic e glamour. Per la nuova collezione estate 2017 in brand Zara propone una serie di costumi e accessori per essere davvero irresistibile anche sotto l’ombrellone. La prima proposta è il costume con stampa palme, davvero colorato ed allegro. Scollo a v e bretelle sottili. Dettaglio di lacci combinati laterali.

Per un look da diva non poteva mancare la proposta di una grande panama a righe dai colori del rosso e del rosa. Gli shorts vita alta stampati in fantasia coloratissima. Orlo con volant. Chiusura anteriore con cerniera e bottone automatico. Per portare tutto l’occorrente da spiaggia ecco una borsa formato mini shopper in iuta. Dettaglio di paillettes a contrasto. Manico a mano.

Collezione estate 2017: le proposte di costumi di Mango.

Per la collezione Primavera/Estate 2017, il brand Mango propone colori brillanti e linee moderne. La prima proposta riguarda un costume intero con scollo a V, fasce decorative, estremità elasticizzate e fodera interna. Tante proposte di bikini con fantasia floreale in diversi colori. Anche lo stile crochet non passa mai di moda. Nappe e decori di metallo completano il look.