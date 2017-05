Moda Primavera Estate 2017, gli abiti lunghi da cerimonia di Motivi e Liu Jo

Moda Primavera Estate 2017, gli abiti lunghi da cerimonia, eleganti e senza tempo. Per la nuova collezione Primavera Estate 2017 abbiamo visto sfilare sulle passerelle gli irresistibili abiti lunghi, a volte fino a toccare i piedi, eleganti e adatti ad occasioni in cui vogliamo stupire. I tessuti leggeri e fluttuati, che accarezzano delicatamente le linee del corpo, portano ad immergersi appieno in un’eleganza senza tempo. Molti i modelli proposti dagli stilisti per permettere a chiunque di vestirsi di fascino secondo i propri gusti e per brillare durante le cerimonie.

Moda Primavera Estate 2017, gli abiti lunghi da cerimonia di Motivi.

Motivi propone abiti lunghi ed eleganti nei colori pastello di maggiore tendenza per questa Primavera Estate 2017: il verde Tiffany ed il rosa cipria. Nella nuova collezione in verde Tiffany troviamo un abito lungo in fluida georgette con balza sul fondo, scollatura, regolabile e nastro nero in vita per un raffinato contrasto di colore, ed un abito con corpetto pieghettato con dei simpatici volant. In cipria Motivi propone un abito con balza sul fondo, inserti in pizzo valencienne ed un romantico cut out che apre sulla schiena, ed un abito lungo realizzato in tessuto crêpe con fascia drappegiata in vita.

Moda Primavera Estate 2017, gli abiti lunghi da cerimonia di Liu Jo.

Liu Jo propone un abito lungo cipria e corallo in georgette con motivo incronciato e cut out ad altezza stomaco, per un romantico mix di linee fluide e di trasparenze. Molto elegante è anche un abito verde smeraldo stile impero con profonda scollatura e cintura gioiello.