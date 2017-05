Riforma pensioni 2017, le news ad oggi 15 maggio su età pensionabile, vitalizi, reddito di cittadinanza!

Riforma pensioni 2017, le news ad oggi su legge Fornero, età pensionabile, vitalizi. Le ultime news sul fronte pensioni vengono fornite da Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera, che parla di vitalizi, età pensionabile, sistema contributivo:”Il tema dei vitalizi deve trovare una soluzione definitiva. Sono d’accordo con Renzi che le regole previdenziali debbano essere uguali per l’operaio e per il parlamentare. Faccio però notare che il contributivo pro rata è già in vigore dal primo gennaio 2012 per tutti, lavoratori e politici. Una decisione che il Parlamento ha addirittura preso prima della legge Fornero”.

Riforma pensioni 2017, le news ad oggi su legge Fornero, età pensionabile, sistema contributivo.

“La discussione su questo tema – prosegue Damiano – deve essere l’occasione per rivedere le attuali regole previdenziali che, per chi andrà in pensione con il calcolo contributivo, consentono solo a chi a chi ha più di 2,8 volte l’assegno sociale di andare in pensione a 63 anni; chi ha pensioni più basse deve addirittura avere 70 anni di età”. “Una regola assurda introdotta dalla legge Fornero – spiega Damiano – che contraddice palesemente il fatto che, con il contributivo, la pensione erogata è calcolata sui contributi versati. Quindi non ha senso mettere dei tetti. Occorre ricordare che, ai tempi della legge Dini, con il contributivo si poteva andare in pensione a partire dai 57 anni”. “La revisione di questa normativa è anche richiamata nel verbale (fase 2) sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil e Governo Renzi nel settembre scorso. La regola del ‘2,8’ va cancellata o fortemente ridimensionata a vantaggio di tutti, a partire dai lavoratori”, conclude.

Reddito di cittadinanza, le news di Luigi Di Maio.

Alla vigilia della marcia organizzata dal Movimento 5 Stelle per l’approvazione del Reddito di Cittadinanza, Luigi Di Maio in un post torna a parlare di dell’importanza di tale misure, come ribadito anche in sede europea:”Gli Stati Membri devono introdurre un reddito minimo, come una delle misure per ridurre la povertà, proporzionata alla specifica situazione socio-economica nello Stato Membro in questione”. Sapete chi ha pronunciato questa frase? Il Parlamento europeo! Mentre i partiti italiani mentono, dicendo ai cittadini che non si può fare, l’Europa sollecita l’Italia ad applicare in tempi rapidi il reddito di cittadinanza. Il Movimento 5 Stelle è l’unica forza politica che si sta battendo in Italia e in Europa per garantire ai cittadini giustizia e dignità. Le risorse ci sono e noi siamo pronti a tagliare ogni forma di spreco per dare un futuro al nostro Paese e una speranza a tutti gli italiani. Facciamoci sentire sabato prossimo alla Marcia Perugia Assisi per il Reddito di cittadinanza | 20/5/2017!”.

Pensioni minime e reddito di cittadinanza, la marcia del Movimento 5 Stelle.

“Il 20 maggio 2017, infatti, alle ore 11.30 – come sottolinea Grillo sul suo Blog – partiremo dalla Basilica di San Pietro di Perugia, passando da Bastia Umbra, per arrivare alla Basilica Santa Maria degli Angeli di Assisi. Dopo la marcia del 2015 vi aspettiamo anche quest’anno per la marcia Perugia-Assisi per il Reddito di Cittadinanza! E’ la massima priorità per gli italiani e vogliamo ricordarlo con una grande manifestazione pacifica: Nessuno Deve Rimanere Indietro. Cammineremo insieme per circa 19 chilometri perché il Reddito di Cittadinanza è la priorità per il Paese, l’unico modo per liberare le persone dalla miseria e restituire loro la dignità”.

“Il governo attuale – prosegue Grillo – ignora milioni di famiglie in difficoltà e l’unico obiettivo dei partiti è arrivare a settembre per prendersi una pensione privilegiata dopo aver lavorato solo 4 anni, 6 mesi ed 1 giorno. Degli italiani se ne fregano. Nel nostro Paese milioni di pensionati sopravvivono con pensioni da fame inferiori ai 500 euro (26% delle pensioni erogate dall’Inps); migliaia di persone, soprattutto giovani, sono costrette ad emigrare alla ricerca di un futuro (115.000 nel solo 2016). La disoccupazione è alle stelle, soprattutto quella giovanile. La povertà è ai massimi storici anche per la mancanza di lavoro (il 28,9% dei residenti in Italia sono a rischio povertà. Un cittadino su due se parliamo del Sud).

Il primo passo nella giusta direzione è il Reddito di Cittadinanza del Movimento 5 Stelle, che: 1) prevede un sostegno al reddito condizionato alla formazione e al reinserimento nel mondo del lavoro e al rispetto di determinati obblighi (es: rendersi subito disponibile a lavorare, attivarsi nella ricerca attiva di un lavoro, offrire un piccolo contributo in favore della collettività in base alle proprie competenze, non rifiutare più di 3 proposte di lavoro, ecc.);2) rappresenta una vera e propria manovra economica che contribuisce a far aumentare i consumi dei beni primari, e con essi, i profitti delle aziende. Aziende che, grazie alla ripresa delle proprie vendite, potranno assumere lavoratori, rimettendo in moto l’economia reale del Paese, non quella virtuale della banche;3) prevede l’introduzione di un salario minimo orario;4) prevede l’implementazione delle politiche attive del lavoro, il rafforzamento dei Centri per l’impiego e la promozione di nuova impresa destinando importanti risorse economiche anche per le start up innovative.

Per fare ciò, sono necessari 17 miliardi di euro (14,9 per il sostegno al reddito e 2,1 per la creazione di nuova impresa e per il rafforzamento dei Centri per l’impiego), ovvero, soltanto il 2% della spesa dello Stato. Le coperture ci sono e sono state in più occasioni dichiarate ammissibili dalle commissioni bilancio di Camera e Senato. I soldi ci sono se c’è la volontà politica. L’ultimo salvataggio delle banche e di Monte dei Paschi di Siena, fatto dal Pd, è costato 20 miliardi di euro. Per il Movimento 5 Stelle i cittadini italiani sono più importanti delle banche”.