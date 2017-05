Pensioni anticipate, precoci, Opzione donna. In attesa che entrino in vigore le misure per le pensioni anticipate incluse nella legge di bilancio 2017, Ape ed il provvedimento per i precoci, il vicepresidente della Commissione alla Camera, Walter Rizzetto ha segnalato che pochi giorni inizierà la discussione degli emendamenti sul decreto “Manovrina” in Commissione Bilancio per poi passare ai voti d’Aula. Rizzetto ha presentato alcune proposte che hanno come oggetto le pensioni.

Gli emendamenti presentati riguardano gli esodati postali, l’abrogazione totale dell’aspettativa di vita, definita un “‘inutile e dannoso orpello, un grimaldello attraverso il quale lo Stato decide quando andrai in pensione” e la proroga del regime sperimentale di Opzione donna. Rizzetto propone l’estensione al 31 dicembre 2019.” I soldi per la proroga ci sono, le domande non tantissime e quindi c’è capienza per prorogarla ancora, sino al 2018 o 2019; inutile cristallizzare o fermare adesso (emendamento anche al 2018); renderei questa opzione strutturale”, ha affermato.

Rizzetto ha partecipato alla manifestazione organizzata l’11 maggio 2017 dai “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti”, ribadendo che la soluzione per le pensioni dei precoci è quella di quota 41, ossia 41 di contributi versati, senza vincoli anagrafici.

Pensioni al femminile e lavori di cura. Il punto di Patrizia Maestri (Pd).

Patrizia Maestri in un post ufficiale ha affrontato la questione delle pensioni al femminile e dei lavori di cura. “Mancato riconoscimento dell’impegno domestico e familiare, difficoltà nell’ottenimento del part-time e di riduzioni dell’orario per conciliare tempi di vita e lavoro, contratti ancora troppo precari e differenze salariali inaccettabili. È una realtà in chiaroscuro quella descritta dal rapporto “Mamme equilibriste” elaborato dall’associazione Save the Children sulla quale, proprio in occasione della festa della mamma, dovremmo tutti soffermarci a riflettere”, ha affermato.

“L’Italia occupa una non invidiabile 27° posizione tra i 28 paesi europei per occupazione femminile e, negli ultimi anni, ha perso posizioni anche nella classifica mondiale dove si colloca al 144° posto” – ha spiegato – “Il bonus bebè di 800 euro per ogni nato recentemente istituito dal Governo rappresenta un sostegno concreto, ma certamente non basta per invertire una tendenza che vede troppe donne rinunciare al lavoro per dedicarsi alla cura dei figli o dei genitori, soprattutto in quelle aree del Paese dove la carenza o addirittura la totale assenza di servizi all’infanzia e alla terza età rende di fatto impossibile conciliare la vita professionale con gli impegni familiari”.

“Le mamme sono prima di tutto donne, ed è a loro che deve tornare a rivolgersi un’azione politica che ne riconosca il ruolo irrinunciabile nella società in un’ottica moderna e non paternalistica, nella quale famiglia e lavoro possono e devono coesistere attraverso un pieno riconoscimento anche sul piano previdenziale”.

Pensioni dei giornalisti e sostegno alle aziende editoriali in crisi.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro per lo sport con delega all’editoria Luca Lotti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che prevede disposizioni per l’incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici, in attuazione della legge di riforma dell’editoria (legge 26 ottobre 2016, n. 198).

La nuova disciplina estende alle imprese editrici il regime vigente per la generalità delle imprese del comparto industriale in tema di accesso alle misure di integrazione salariale straordinaria; in particolare, vengono uniformati i requisiti di accesso, così come le causali per le quali le imprese possono chiedere i trattamenti di integrazione salariale, ovvero la riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, la crisi aziendale (compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento) e il contratto di solidarietà. Si introduce inoltre, a carico delle imprese editoriali che accedono alla cassa integrazione, un contributo crescente in relazione alla durata del beneficio, e viene fissata la durata massima dei trattamenti (24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile) in conformità a quanto prescritto per le imprese degli altri comparti.

Per quanto riguarda i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti anticipati di vecchiaia per i giornalisti, si stabilisce che il requisito di anzianità contributiva sia pari a 25 anni, in luogo degli attuali 18. Inoltre, si prevede l’applicazione del meccanismo di adeguamento del requisito all’aspettativa di vita, secondo i criteri generali oggi vigenti nell’ordinamento pensionistico. Il trattamento in questione, infine, può essere fruito con un anticipo massimo di cinque anni rispetto all’età anagrafica stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell’INPGI, che è stata recentemente innalzata. Si confermano, infine, il divieto per i giornalisti prepensionati di mantenere rapporti di collaborazione e l’obbligo per gli editori di effettuare nuove assunzioni, nel rapporto di un nuovo assunto ogni tre prepensionamenti.

In conformità alle osservazioni delle Commissioni parlamentari, si prevede che, per gli anni 2017 e 2018, ai giornalisti interessati dai piani non recepiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, si applichino, ai fini del prepensionamento, i requisiti anagrafici di 58 anni per le donne e 60 anni per gli uomini, fermo restando il requisito dei 25 anni di anzianità contributiva.