Simona Ventura, il look di stasera, 15 maggio 2017, a Selfie – Le cose cambiano

Selfie – Le cose cambiano: la seconda puntata stasera, 15 maggio 2017. Stasera, 15 maggio 2017, andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata di Selfie – Le cose cambiano, il programma di successo condotto da Simona Ventura giunto alla sua seconda edizione. Selfie – Le cose cambiano cerca di dare un’opportunità a tutti coloro richiedono cambiamenti estetici e psicologici, e a valutare le richieste, per decidere quale accettare, sono Stefano De Martino, Bernardo Corradi, Iva Zanicchi, Barbara De Rossi, Alessandra Celentano e Mattia Briga. Al timone della trasmissione c’è Simona Ventura, sempre elegantissima con dei look degni di nota. Prima di scoprire cosa indosserà la conduttrice stasera, 15 maggio 2017, ricordiamo quale look ha scelto per la prima puntata.

Selfie – Le cose cambiano, il look di Simona Ventura per la prima puntata.

Per la prima puntata di Selfie – Le cose cambiano, andata in onda lunedì 8 maggio 2017, Simona Ventura ha scelto di indossare un elegante completo pantalone con giacca dalla profonda scollatura impreziosita da frange sulle maniche. Cosa indosserà la bella conduttrice per la puntata di stasera?