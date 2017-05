Tagli capelli corti, rasati, pixie, undercut estate 2017. Tra i tagli di capelli per l’estate 2017, spopolano tra le bellissime di Hollywood in assoluto i tagli rasati, che fanno concorrenza ai pixie cut, tra i tagli corti più di tendenza in questi anni. Chi vuole avere un taglio di capelli all’ultima moda deve optare per un rasato parziale. Tra questi, distinguiamo i tagli undercut, cioè la rasatura dei capelli nella zona della nuca, e sidecut. Quest’ultimo tipo di tagli di capelli prevede diverse varianti: può essere portato con un caschetto che presenta un lato rasato, oppure con entrambi i lati rasati ed un ciuffo più lungo al centro della testa.

Tagli capelli corti, rasati, pixie, undercut e colorazioni estate 2017.

Ciuffi versatili, forme destrutturate, effetti wavy e tocchi di colore sono i protagonisti dell’hair look. Tra le tendenze colore capelli primavera estate 2017 ci sono le colorazioni sempre più estreme e originali, ad esempio il blorange, il rose gold, il chocolate mauve e il geode hair. Il rosa, dalla tonalità più scura a quella più chiara fino ad arrivare ad un leggero rose gold, è una colorazione molto gettonata per i tagli corti.

Tagli capelli corti, rasati, pixie, undercut estate 2017.

I tagli di capelli corti si sposano alla perfezione con ogni tipo di donna, dalla più raffinata a quella dal mood più rock. Le proposte tra cui scegliere sono davvero moltissime e tutte le amanti del genere hanno davvero l’imbarazzo della scelta. I tagli di capelli corti proposti in questa stagione spaziano dai gender cut, ai pixie, agli short bob. I must have sono maxi ciuffi e frange, tutti declinati in versione un po’ messy, super in voga in questo momento.

Tagli di capelli corti estate 2017: bob e long pixie.

I tagli di capelli corti sono i grandi protagonisti dell’estate 2017 per la loro praticità. Un taglio di capelli corto è sicuramente molto più facile da gestire e da aggiustare e non necessita di grandi cure. Gli haircuts gender free, o alla maschietta, si adattano perfettamente sia al sesso maschile che a quello femminile e sono perfetti per tutte quelle donne che se la sentono di osare. Per rimanere più sul classico, uno short bob fa al caso nostro, così come un long pixie.

Tagli di capelli corti estate 2017: i più belli del momento.

Tra i tagli di capelli corti per l’estate 2017 ci sono sicuramente i caschetti, da portare liscio o mosso, dei quali ne esistono varianti davvero particolari e fuori dal comune, come l’ob swag, taglio di capelli medio corto, simile ad un caschetto, ma estremamente sfilato e scalato. Più pieno nella parte superiore e meno nella parte inferiore.

Tagli capelli corti 2017: gender cuts e tagli scalati in primo piano.

Tra i tagli di capelli corti del 2017 spuntano gender cuts, pixie, short bob e tagli alla maschietta, rasature evidenti, asimmetrie e colorazioni particolari e i tagli di capelli a scodella è di grandissima tendenza in questo 2017, come i gender cuts molto apprezzati dalle donne che vogliono scegliere un look più audace.

