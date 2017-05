Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news dal mondo delle carceri ad oggi, 16 maggio 2017. Le novità in tema di amnistia e indulto sono ferme al giorno di Pasqua, quando centinaia di persone hanno aderito alla marcia organizzata dal Partito Radicale per chiedere che siano garantite condizioni più umane all’interno delle carceri. Sono tante, invece, le notizie che ogni giorno giungono dalle carceri italiane.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 16 maggio 2017: luci e ombre del carcere di Asti

Nei giorni scorsi il capogruppo Sel Marco Grimaldi insieme a Silvja Manzi e a Igor Boni, esponenti dei Radicali Italiani, si è recato in visita al carcere di Asti. Oggetto di vista sono stati i laboratori, le sezioni, ed inoltre sono state scambiate delle parole con i detenuti e con gli agenti. Il carcere di Asti presenta alcune problematicità: pur non avendo gravi livelli di fatiscenza, sono stati riscontrati problemi derivanti da infiltrazioni causate dal mancato rifacimento del tetto. Vi sono, inoltre, problemi dovuti al sovraffollamento: la struttura ospita 240 detenuti, mentre la capienza effettiva è di 207. Molte celle previste per una sola persona ospitano in realtà più detenuti, e per questo è stato fatto un ricorso collettivo per chiedere una perizia che verificasse la metratura delle celle: se questa risultasse minore di tre metri quadri potrebbe esserci uno sconto di pena di 36 giorni l’anno o una riduzione del numero dei detenuti. Criticità, inoltre, sono state evidenziate per quanto riguarda la sala d’aspetto: la struttura dovrebbe prevedere spazi idonei ad accogliere bambini in visita a parenti detenuti. L’istituto, inoltre, necessita di un ampliamento dei corsi di formazione. Una menzione meritevole è invece riservata per i laboratori: i detenuti sono impegnati nella digitalizzazione degli archivi cartacei del Comune di Asti: da giugno a oggi sono stati scansionati e archiviati più di 30mila documenti.