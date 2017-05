Anticipazioni Beautiful martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 maggio 2017 – «Ridge ferma Brooke sull’altare!» Secondo le anticipazioni di Beautiful, a pochi minuti dall’inizio della cerimonia, pare che non ci siano più speranze per R.J. e Rick che contavano sull’intervento di Ridge per impedire le nozze. Ed ecco che proprio un attimo prima del fatidico “sì”, il “sarto” trova il coraggio e decide di entrare in azione per fermare Brooke. Si catapulta di fronte a lei e – platealmente – la prega di non sposare Bill, perché la ama ancora e sempre!

Anticipazioni Beautiful, trame puntate martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 maggio 2017 – «Bill e Brooke: matrimonio congelato!»

Le anticipazioni di Beautiful mostrano che il tentativo in extremis di Ridge di convincere Brooke a non sposare Bill ha quanto meno l’effetto di congelare la situazione. Quali saranno gli sviluppi futuri? Intanto tra Nicole e Zende l’amore sembra sempre più forte, ma a far scricchiolare la coppia arriva la richiesta di Rick e Maya, i quali vorrebbero che Nicole accettasse di fare nuovamente per loro da madre surrogata!

Anticipazioni Beautiful, trame puntate martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 maggio 2017 – «Nicole sconvolta e confusa»

Le anticipazioni di Beautiful mostrano che l’inaspettata richiesta di fare per la seconda volta da madre surrogata per Rick e Maya, confonde e sconvolge Nicole, ma soprattutto mette in crisi la sua storia con Zende. Questi, infatti, si oppone decisamente a questa nuova gravidanza. Intanto Bill non riesce più a sopportare il clima di sospensione e, impaziente com’è di sposare la sua Brooke, sembra perdere il controllo. Tuttavia…