Anticipazioni Il Segreto, le trame delle puntate di martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 maggio 2017 – «Hipólito addio?» – Attraverso le anticipazioni de Il Segreto, vediamo come, dopo molta riflessione, Hipólito decide di accettare la proposta di Jaime e di andare a vivere a Madrid insieme a Gracia. Intanto Cristobal fa incarcerare Raimundo con l’intento di usarlo come cartina di tornasole per Francisca, che a causa di questo arresto, si allontana da Puente Viejo in cerca di appoggi in alto loco. Garrigues – traendo vantaggio dall’assenza della Montenegro – obbliga infatti Emilia a penetrare di soppiatto alla Villa in cerca di prove che inchiodino la hidalga come assassina di Salvador Castro, padre dello stesso Garrigues!

Anticipazioni Il Segreto, le trame delle puntate di martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 maggio 2017 – «Emilia sorpresa da Fe!»

E quindi la povera Emilia è costretta a infiltrarsi a Villa Montenegro per perquisirla in nome e per conto di Cristobal Garrigues! Tuttavia le anticipazioni de il Segreto mostrano che Fe la scopre mentre fruga tra le carte di Francisca. La figlia di Raimundo Ulloa si giustifica dicendo che lo fa solo per cercare documenti che la aiutino a ottenere la scarcerazione di suo padre, così la brava domestica le lascia campo libero.