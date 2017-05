Il Segreto, le Anticipazioni e la trama della doppia puntata di prima serata di martedì 16 maggio 2017 – «I pensieri di Camila su Hernando» – Secondo le anticipazioni de Il Segreto, Matías è costretto dai suoi fratelli a collaborare alla rapina. Nel frattempo Camila fa vedere a Beatriz le foto e il diario di Hernando, rivelando alla ragazza di essere ancora molto innamorata di lui e di aver capito di essersi sbagliata sul suo conto. Ma Elías disapprova il ripensamento della Valdesace, e cerca di convincerla in tutti i modi della colpevolezza del Dos Casas.

Il Segreto, le Anticipazioni e la trama della doppia puntata di prima serata di martedì 16 maggio 2017 – «Il doppio gioco di Puri…»

Le anticipazioni de Il Segreto dicono nel frattempo che Francisca, ignara del doppio gioco di Puri, ordina a Mauricio di incontrarsi con lei per raccogliere nuove informazioni utili a far danno a Severo. Quanto alla casa Santacruz, le novità sono piuttosto tristi. Infatti Sol – tuttora stravolta dalla perdita della possibilità di diventare madre – si oppone all’idea di Candela di una festa per condividere con amici e parenti la notizia dell’imminente nascita del bimbo suo e di Severo. La ragazza si rifiuta di partecipare e resta sola, in compagnia della sua amica Filo, figura dai tratti fortemente ambigui.