Anticipazioni Un posto al sole, le trame delle puntate di martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 maggio 2017 – «Complicazioni tra Viola e Eugenio» – Attraverso le anticipazioni di Un posto al sole vediamo che – mentre Ugo e Niko cercano insieme un modo per trovare clienti per lo studio legale – Renato viene inopinatamente in loro soccorso. Il progetto di lettura per i carcerati va alla grande, ma Angela e Giulia potrebbero incappare in un serio pericolo. Serena è alle prese con il malpagato lavoro procuratole dal padre, mentre Roberto cerca di convincere Filippo a farle accettare la sua proposta di lavoro. Ad Eugenio viene prospettato un allettante scatto di carriera, ma la promozione rischia di andare in conflitto con il rapporto con Viola, già così difficile!

Anticipazioni Un posto al sole, le trame delle puntate di martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 maggio 2017 – «Matteo è stanco!»

Secondo le anticipazioni di Un posto al sole, Matteo, stanco di essere soltanto il suo amante, ha una sorprendente reazione nei confronti di Marina. Dopo aver deciso di finanziare la campagna pubblicitaria del nuovo studio di Niko, Renato accetta la proposta di Nadia di invitare i figli a cena. Convinto da Mariella ad affittare la casa di mamma Lucia, Guido troverà ben presto un inquilino, ma…