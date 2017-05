Anticipazioni Una vita, le trame delle puntate di martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 maggio 2017 – «La gelosia di Celia» – Attraverso le anticipazioni di Una vita – Acacias 38, constatiamo come Celia paventi che ci sia un interesse di Teresa per Felipe e guarda dunque con sospetto all’amicizia tra i due, ma il marito la rassicura e le promette che a tempo debito le spiegherà tutta la verità. Teresa si imbatte per caso in Úrsula mentre cammina per strada e nota del fango sulle scarpe della donna. La governante allora le racconta di essere in possesso di scabrose informazioni, di cui la stessa Cayetana non è a conoscenza, riguardo a dove sono nascosti i cadaveri… avete già capito di chi?

Anticipazioni Una vita, le trame delle puntate di martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 maggio 2017 – «Humildad mette Mauro alle strette!»

Nel frattempo le anticipazioni di Una vita mostrano che Humildad mette Mauro alle strette e in maniera diretta gli chiede se vi sia qualcosa fra lui e Teresa. San Emeterio nega e vorrebbe rassicurala ma, in realtà, la donna sa che il compagno le sta mentendo. Fátima continua a premere su Casilda perché si prostituisca. Víctor finalmente prende il coraggio a due mani e va da suo padre in sartoria, per parlargli. Peñaranda avvisa Ramón su quanto sia rischioso prestare tanto denaro a una sola persona, ma il buon Palacios è sicuro di avere tutto sotto controllo…