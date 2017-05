Calciomercato Inter, nuovo allenatore: le ultime news su Conte, Spalletti o Pochettino. Continuano i contatti della dirigenza interista per trovare il nuovo allenatore, dopo una stagione disastrosa che ha provocato una contestazione durissima della Curva Nord. Tramontato definitivamente Simeone, il sogno resta Antonio Conte, fresco vincitore della Premier League con il Chelsea, ma la pista si è raffreddata nelle ultime ore. Piero Ausilio, a cui Suning ha recentemente rinnovato il contratto, è volato a Londra per valutare un altro allenatore che sta facendo benissimo in Inghilterra: Mauricio Pochettino. Il suo Tottenham gioca un bellissimo calcio e, dopo essere arrivato terzo l’anno scorso, attualmente occupa il secondo posto in Premier.

Allievo di Bielsa, l’allenatore ex Espanyol potrebbe essere il nome giusto per rilanciare una squadra come l’Inter che vanta una folta colonia argentina (Icardi, Banega, Palacio, Carrizo, Ansaldi). Il terzo obiettivo di Suning è Luciano Spalletti. I rapporti con Walter Sabatini sono ottimi, l’allenatore toscano lascerà Trigoria a fine stagione e lavorerebbe volentieri con il suo ex dirigente. In un ambiente diverso da quello capitolino, con meno pressione e con un budget importante da poter investire nel mercato, Spalletti potrebbe accettare con entusiasmo l’offerta di Suning.

Il suo modulo (4-2-3-1) si sposa bene con le caratteristiche di giocatori come Gagliardini, Icardi, Perisic e Candreva e con un paio di innesti in difesa e a centrocampo la squadra sarebbe pronta per il prossimo anno a lottare per la qualificazione in Champions League, condizione necessaria per dare il via ad una rifondazione. Nel frattempo in difesa si cerca di chiudere per Pepe, 34enne difensore portoghese del Real Madrid in scadenza di contratto, che arriverebbe così a parametro zero. Con Miranda formerebbe una coppia difensiva di esperienza e caratura internazionale.