DiMartedì, puntata di oggi 16 maggio 2017: anticipazioni, ospiti e temi

DiMartedì, anticipazioni, ospiti e temi. Oggi 16 maggio 2017. Torna come ogni martedì alle 21, 10 su La7 DMartedì, la trasmissione di attualità, politica ed economia condotta da Giovanni Floris. La scorsa settimana con gli ospiti della trasmissione furono affrontati argomenti di politica estera quali la vittoria di Macron alle presidenziali in Francia e le vicende di casa nostra come l’emergenza rifiuti a Roma e l’allarme vaccini. Tra i vari ospiti sono intervenuti Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle, Luca Cordero di Montezemolo, Mario Monti, Elsa Fornero e Maurizio Landini della Fiom.

Nella puntata di stasera saranno affrontati il tema delle banche, delle opposizioni all’attacco della sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi sul caso Etruria rilanciato dalle rivelazioni contenute nell’ultimo libro di Ferruccio De Bortoli e delle nuove strategie del leader del Pd Matteo Renzi.

E’ aperta la partita per la leadership del centrodestra e quella per individuare lo sfidante di Renzi tra i 5 Stelle, se ne parlerà stasera a DiMartedì assieme alle ultimissime novità in materia di fisco ed economia. Ospiti della trasmissione l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini ed il giornalista e scrittore Giacomo Mameli. Come sempre nel corso delle puntata vi saranno collegamenti, interviste e le rubriche di salute ed alimentazione. La copertina satirica è affidata ai comici Luca e Paolo.